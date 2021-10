Rene Hofer (KTM/6.): «Wir können uns steigern»

Red Bull-KTM-Werksfahrer Rene Hofer belegte beim Frankreich-GP in Lacapelle Marival nach zwei soliden Läufen den sechsten Rang der MX2-Tageswertung. Der Österreicher gibt sich selbstbewusst.

Eine Woche nach seinem ersten WM-Podium war Red Bull-KTM-Werksfahrer Rene Hofer wieder einer der schnellsten Fahrer in der MX2-Klasse: Die FIM-Motocross-Weltmeisterschaft gastierte an diesem Wochenende auf der engen und anspruchsvollen Strecke von Lacapelle Marival nördlich von Toulouse. Bei sonnigem Wetter genossen die französischen Fans das erste MXGP-Rennen ohne Zuschauerbeschränkungen seit März 2020.

Hofer qualifizierte sich mit seiner KTM 250 SX-F als Sechster und sicherte sich so eine gute Ausgangsposition. Im ersten Lauf startete er in den Top-10 und lieferte sich einen starken Kampf mit dem Yamaha-Dreiergespann vor ihm. Das Streckenlayout bot allerdings wenig Überholmöglichkeiten, wodurch Hofer trotz des geringen Zeitrückstands von sechs Sekunden nicht in die Top-5 vorrücken konnte und das Rennen auf Platz 7 beendete.

Im zweiten Lauf hielt sich Hofer von Beginn an in den Top-5. Nur WM-Leader Maxime Renaux (Yamaha) musste er vorbeiziehen lassen, am Ende wurde es hinter dessen Teamkollege Jago Geerts Platz 5 für den KTM-Werksfahrer. In der Tageswertung bedeutete das Rang 6.

«Die Starts waren relative okay und ich war glücklich über meinen zweiten Lauf, da meine Pace gut war und der fünfte Platz ziemlich solide war», schilderte Hofer. «Ich habe ein paar Fehler im ersten Lauf gemacht und das war der Schlüsselmoment, da ich nicht mehr überholen konnte. Wir können uns auf jeden Fall steigern, wir haben dieses Wochenende wichtige Punkte für die Meisterschaftswertung gemacht. Ich bin selbstbewusst und fühle mich viel besser als noch am Anfang der Saison.»

«Ich bin noch nie auf der Strecke in Spanien gefahren, auf der das nächste Rennen stattfinden wird, aber ich finde das Streckenlayout gut. Wir werden diese Woche hart arbeiten, um wieder bereit zu sein alles zu geben», ergänzte der Österreicher mit Blick auf den Spanien-GP in Arroyomolinos nahe Madrid am kommenden Wochenende.



Hofer rangiert derzeit auf Gesamtrang 7 der MX2-WM, mit nur drei Punkten Rückstand auf den sechstplatzierten Thibault Benistant.

GP-Wertung, MX2, Lacapelle:

1. Tom Vialle (F), KTM, 1-1

2. Mattia Guadagnini (I), KTM, 2-3

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 4-2

4. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 3-6

5. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 5-4

6. René Hofer (A), KTM, 7-5

7. Thibault Benistant (F), Yamaha, 6-7

8. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki, 9-9

9. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 12-8

10. Stephen Rubini (I), Honda, 10-13

11. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 8-15

12. Andrea Adamo (I), GASGAS, 13-12

13. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 19-11

14. Ruben Fernandez (E), Honda, 28(DNF)-10

15. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 17-14

16. Isak Gifting (S), GASGAS, 11-29(DNF)

...

28. Marnique Appelt (D), KTM, 29 (DNF)-25

WM Stand nach WM-Runde 12 von 18:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 488

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 397, (-91)

3. Mattia Guadagnini (I), KTM, 393, (-95)

4. Tom Vialle (F), KTM, 372, (-116)

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 359, (-129)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 336, (-152)

7. René Hofer (A), KTM, 333, (-155)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 313, (-175)

9. Ruben Fernandez (E), Honda, 262, (-226)

10. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 223, (-265)

11. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 209, (-279)

12. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 206, (-282)

...

23. Lion Florian (D), KTM, 29, (-459)

...

28. Michael Sandner (A), KTM, 15, (-473)