Vorschau: Spanien Grand-Prix in Arroyomolinos

Die Motocross-WM geht im spanischen Arroyomolinos in ihre 13. Runde. Die Wetteraussichten für das Wochenende sind gut und die Ausgangslage bleibt weiterhin spannend. Die Top-3 der MXGP trennen nur 10 Punkte.

Am kommenden Wochenende findet in Arroyomolinos, in unmittelbarer Nähe zur spanischen Hauptstadt Madrid, der 13. Lauf zur Motocross-WM statt. Die Wetteraussichten sind bei vorhergesagten Temperaturen um die 25 Grad bei Sonnenschein und leichter Bewölkung ausgezeichnet. Die lehmige und flache Hartbodenstrecke von Arroyomolinos liegt direkt neben dem Freizeitpark Xanadu. Im Rahmenprogramm starten am Samstag die Protagonisten der EMX125 und der WMX-Damen-WM.

Beim letzten Rennen in Lacapelle hat Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings das 'redplate' des WM-Leaders zurückgeholt. Sein Vorsprung gegenüber Romain Febvre (Kawasaki) beträgt 6 WM-Punkte. Der spanische Lokalmatador Jorge Prado, der letzte Woche in Frankreich noch an den Nachwirkungen seines Abfluges im Talkessel laborierte, wird bei seinem Heimrennen mit einer Extraportion Motivation am Start stehen.

An Motivation wird es auch Titelverteidiger Tim Gajser (HRC) in Spanien nicht fehlen. Der Slowene hat sich nach seinen Problemen vor einer Woche auf Platz 3 einen Punkterückstand von 10 WM-Zählern eingehandelt, den er so schnell wie möglich wieder eindampfen will.

WM-Stand nach WM-Runde 12 von 18:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 460

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 454, (-6)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 450, (-10)

4. Jorge Prado (E), KTM, 398, (-62)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 387, (-73)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 344, (-116)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 321, (-139)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 284, (-176)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 215, (-245)

10. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 201, (-259)

11. Ben Watson (GB), Yamaha, 195, (-265)

...

15. Henry Jacobi (D), Honda, 127, (-333)

...

19. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 90, (-370)

...

28. Tom Koch (D). KTM, 29, (-431)

In der MX2-Klasse konnteWM-Leader Maxime Renaux (Yamaha) bei seinem Heimrennen in Frankreich weiter ausbauen. Doch Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle will auch in Spanien zeigen, wer in dieser Klasse das Sagen hat, auch wenn er auf WM-Rang 4 noch 116 Punkte Rückstand zur Spitze hat. Eine Podiumsplatzierung ist für den Franzosen weiterhin in Reichweite und deshalb wird er auch weiterhin voll auf Angriff setzen.

GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder haderte mit dem letzten Rennen in Lacapelle und will sich in Spanien nachhaltig verbessern. Sein avisiertes Ziel bleibt ein Ergebnis im Bereich der Top-10. Im Moment rangiert der Franke auf Gesamtrang 11. Auf Platz 10 liegt derzeit noch Mathys Boisramé, der aber in die MXGP-Klasse wechselt. Damit liegen die Top-10 für Längenfelder in Reichweite.

WM Stand nach WM-Runde 12 von 18:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 488

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 397, (-91)

3. Mattia Guadagnini (I), KTM, 393, (-95)

4. Tom Vialle (F), KTM, 372, (-116)

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 359, (-129)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 336, (-152)

7. René Hofer (A), KTM, 333, (-155)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 313, (-175)

9. Ruben Fernandez (E), Honda, 262, (-226)

10. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 223, (-265)

11. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 209, (-279)

12. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 206, (-282)

...

23. Lion Florian (D), KTM, 29, (-459)

...

28. Michael Sandner (A), KTM, 15, (-473)

Am Samstag (9. Oktober) finden die Rennen der EMX125 Europameisterschaften und WMX Damen-WM statt.

EMX-Tabelle nach Runde 4 von 9:



1. Valerio Lata (I), KTM, 146

2. Kay Karssemakers (NL) 129, (-17)

3. Bobby Bruce (GB), GASGAS, 123, (-23)

4. Ferruccio Zanchi (I), Yamaha, 101, (-45)

5. Haakon Osterhagen (NOR), Fantic, 95, (-51)

6. Sacha Coenen (B), Kawasaki, 95, (-51)

WMX-Tabelle nach Runde 4:



1. Courtney Duncan (NZL), Kawasaki, 176

2. Kiara Fontanesi (I), GASGAS, 167, (-9)

3. Nancy van de Ven (NL), Yamaha, 148, (-28)

4. Shana van der Vlist (NL), KTM, 144, (-32)

5. Larissa Papenmeier (D), Yamaha, 133, (-43)

So können die Rennen in Arroyomolinos in MXGP-TV.com verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV

Zeitplan MXGP-TV Arroyomolinos (MESZ):

Samstag, 16. 10. 2021

11:00 - Studio Show mit Paul Malin

13:25 - WMX Lauf 1

14:15 - EMX125 Lauf 1

15:25 - WMX Lauf 2

16:20 - EMX125 Lauf 2

Sonntag, 17. 10. 2021

09:30 - MX2 Training

10:30 - MXGP Freies Training / Zeittraining (Live)

12:00 - MX2 Wertungslauf 1 (Live)

13:00 - MXGP Wertungslauf 1 (Live)

15:00 - MX2 Wertungslauf 2 (Live)

16:00 - MXGP Wertungslauf 2 (Live)