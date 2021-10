Henry Jacobi (Honda): Änderungen zeigten Wirkung

Der deutsche MXGP-Motocrosser Henry Jacobi war am Mittwoch in Arco bester Privatfahrer und erklärt die Leistungssteigerung im Vergleich zum Sonntag.

Die Motocross-Grand Prix-Asse sind im Finish der Saison gleich dreimal im italienischen Arco di Trento zu Gast. Beim zweiten von drei Aufschlägen am Mittwoch fuhr Henry Jacobi mit der JM-Honda des Teams von Jacky Martens in der Tageswertung auf P9 und gab somit eine wichtige Empfehlung ab.

Jacobi verlor in Durchgang 1 im letzten Moment noch P8 an den Dänen Thomas Kjaer Olsen mit der Werks-Husqvarna. In Lauf 2 kämpfte sich Jacobi von P16 in der Anfangsphase auf den elften Rang nach vorne.

«Wir haben nach dem Sonntag einige kleine Änderungen am Motorrad durchgeführt», verriet der Mann aus Bad Sulza. «Damit haben wir das Bike den Streckenbedingungen besser angepasst. Die Auswirkungen waren wirklich gut.»

Jacobi, der am Freitag 25 wird, hätte gerne noch bessere Starts erwischt: «Leider ist mir heute nicht der Holeshot gelungen, aber ich habe zwei konstante Rennen gezeigt. Ich denke, wir waren das beste der Nicht-Werksteams – das ist eine gute Leistung.»

Dann erzählte der Deutsche noch, was die Fans längst wissen: «Ich hatte zuletzt Probleme mit einer Rückenverletzung, die ich mir im Training zugezogen hatte. Aber das wird jetzt langsam wieder besser. Ich freue mich deshalb auf den Rest der Saison und hoffe, dass ich noch einige konstante Top-10-Ergebnisse holen kann.»

Auch Honda-Manager und Ex-GP-Star Gordon Crockard freute sich: «Es war ein großartiger Tag für uns. Jacobi, Paturel und Wright haben gezeigt, dass die CRF450F auch mit den Werks-Bikes gut mitmischen kann.»

Ergebnis Grand-Prix Of Pietramurata:

1. Antonio Cairoli (I), KTM, 4-1

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-3

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-5

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 4-2

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 7-6

6. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 8-7

7. Ben Watson (GB), Yamaha, 6-9

8. Brian Bogers (NL), GASGAS, 11-8

9. Henry Jacobi (D), Honda, 9-11

10. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 10-12

11. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 32(DNF)-4

12. Alessandro Lupino (I), KTM, 13-13

13. Jorge Prado (E), KTM, 5-30(DNF)

14. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 17-10

15. Dylan Wright (CAN), Honda, 12-17

16. Tom Koch (D), KTM, 15-15

17. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 16-16

18. Benoit Paturel (F), Honda, 31(DNF)-14

19. Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda, 14-26

20. Brent van Doninck (B), Yamaha, 28-18

21. Alberto Forato (I), GASGAS, 18-24

22. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 30(DNF)-19

23. Kevin Strijbos (B), Yamaha, 19-23

24. Shaun Simpson (GB), KTM, 27-20

Ferner:

32. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 23-32 (DNF)

WM-Stand nach WM-Runde 15 von 18:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 573

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 572, (-1)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 570, (-3)

4. Jorge Prado (E), KTM, 473, (-100)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 464, (-109)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 451, (-122)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 391, (-182)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 369, (-204)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 266, (-307)

10. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 266, (-307)

Ferner:

15. Henry Jacobi (D), Honda, 167, (-406)

17. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 119, (-454)

23. Tom Koch (D), KTM, 65, (-508)