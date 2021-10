Tony Cairoli: Sieg trotz gesundheitlicher Probleme

Für einen Mittwoch war der Pietramurata-GP in Arco sehr gut besucht. Der Jubel war dementsprechend groß, als Red Bull-KTM-Ass Tony Cairoli den 94. GP-Sieg seiner beeindruckenden Karriere fixierte.

Nach dem dritten Rang im ersten Lauf sicherte sich Antonio Cairoli am Mittwoch mit einem Start-Ziel-Sieg in Lauf 2 vor heimischer Kulisse den Tagessieg. Für den 36-jährigen Sizilianer war es der zweite GP-Sieg in seiner letzten vollen WM-Saison.

Nach dem schweren Sturz in Riola Sardo im September und einer Nullnummer im ersten Part des Arco-Triples am vergangenen Sonntag war die Freude und Erleichterung groß. «Seit dem Crash auf Sardinien war es mühsam, das war in den folgenden Grand Prix in meinem Kopf. Meine Rippen taten wirklich weh, aber in Spanien fühlte ich mich schon ein wenig besser. Als wir hierher kamen, hoffte ich drauf, mich nach ein paar harten Rennen zurückmelden zu können, aber ich wurde krank und am Sonntag war es schwierig», erzählte Cairoli.

«Am Mittwoch fühlte ich mich ein bisschen besser und ich hatte hier in der Vergangenheit einige gute Rennen», erinnerte der Red Bull-KTM-Star, der in Arco tatsächlich schon vor dem gestrigen Triumph vier GP-Siege vorzuweisen hatte. «Ich tat alles, was ich konnte, um auf dem Podium zu stehen. Schon im ersten Lauf war ich glücklich mit meiner Fahrweise, im zweiten Lauf gelang mir der Holeshot und ich konnte das Rennen großteils kontrollieren. Ich wurde ein bisschen müde, aber mit meiner Erfahrung konnte ich an einigen Stellen der Strecke Energie einsparen und so Jeremy [Seewer] hinter mir halten.»

Drei Heimrennen (eines in Arco, zwei in Mantua) stehen für Cairoli jetzt noch an. «Ich hoffe, dass ich mich noch besser fühlen und an jedem Wochenende auf dem Podium stehen kann. Dafür bin ich hier», gab er selbstbewusst als Ziel aus.

Den WM-Titel werden sich unterdessen Jeffrey Herlings, Romain Febvre und Tim Gajser ausmachen. Der neunfache Weltmeister Tony Cairoli liegt mit 109 Punkten Rückstand drei Grand Prix vor Schuss zu weit zurück.

Ergebnis Grand-Prix Of Pietramurata:

1. Antonio Cairoli (I), KTM, 4-1

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-3

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-5

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 4-2

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 7-6

6. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 8-7

7. Ben Watson (GB), Yamaha, 6-9

8. Brian Bogers (NL), GASGAS, 11-8

9. Henry Jacobi (D), Honda, 9-11

10. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 10-12

11. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 32(DNF)-4

12. Alessandro Lupino (I), KTM, 13-13

13. Jorge Prado (E), KTM, 5-30(DNF)

14. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 17-10

15. Dylan Wright (CAN), Honda, 12-17

16. Tom Koch (D), KTM, 15-15

17. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 16-16

18. Benoit Paturel (F), Honda, 31(DNF)-14

19. Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda, 14-26

20. Brent van Doninck (B), Yamaha, 28-18

21. Alberto Forato (I), GASGAS, 18-24

22. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 30(DNF)-19

23. Kevin Strijbos (B), Yamaha, 19-23

24. Shaun Simpson (GB), KTM, 27-20

Ferner:

32. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 23-32 (DNF)

WM-Stand nach WM-Runde 15 von 18:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 573

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 572, (-1)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 570, (-3)

4. Jorge Prado (E), KTM, 473, (-100)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 464, (-109)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 451, (-122)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 391, (-182)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 369, (-204)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 266, (-307)

10. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 266, (-307)

Ferner:

15. Henry Jacobi (D), Honda, 167, (-406)

17. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 119, (-454)

23. Tom Koch (D), KTM, 65, (-508)