Zeitumstellung: Grand-Prix Of Garda beginnt früher

Am Sonntag findet in Pietramurata der Grand-Prix Of Garda statt

Wegen der Zeitumstellung auf Winterzeit wird der gesamte Zeitplan eine Stunde vorverlegt. Die Ausgangslage für den 16. Lauf zur Motocross-WM in Pietramurata zum Grand-Prix Of Garda könnte spannender nicht sein.

In der kommenden Nacht zum Sonntag (31.10.) werden die Uhren von Sommer- auf Winterzeit umgestellt. In den Bergen der Dolomiten, wo am Sonntag der 3. Lauf des 'triple headers' der Saison stattfindet, fielen die letzten Läufe des Tages schon in die Dämmerung. Wegen der Zeitumstellung beginnen deshalb alle Trainingseinheiten und Rennen eine Stunde früher als sonst. Der erste MX2-Lauf wird bereits um 11 Uhr Winterzeit gestartet.

Spannender als in diesem Jahr könnte die WM nicht sein. WM-Leader Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) hat nur einen Punkt Vorsprung vor Romain Febvre (Kawasaki) auf Platz 2. Dahinter folgt mit nur 3 Punkten Rückstand Titelverteidiger Tim Gajser (Honda). Maximal 150 Punkte gibt es in den verbleibenden 3 Rennen noch zu vergeben.

Während der EMX-Rennen am heutigen Samstag war es bei Temperaturen um 14 Grad und dichter Bewölkung bereits ziemlich kühl. Die für Sonntag noch vor zwei Tagen vorhergesagten Regenschauer werden wahrscheinlich ausbleiben und am Sonntag soll es nach aktueller Vorhersage teilweise bewölkt und sonnig bei Temperaturen um 16 Grad Celsius werden.

Die Strecke in Pietramurata ist nach 3 absolvierten Renntagen bereits sehr zerfahren. Der Untergrund wird durch die vielen Rennen immer mehliger und damit rutschiger. Bei den EMX-Rennen am Samstag war zu beobachten, dass die Piloten zunehmend nach Grip und Traktion suchen. Der lose Untergrund erhöht die Sturzgefahr, aber keiner der Hauptprotagonisten kann sich bei der angespannten Ausgangslage jetzt noch einen Fehler leisten.

WM-Stand nach WM-Runde 15 von 18:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 573

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 572, (-1)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 570, (-3)

4. Jorge Prado (E), KTM, 473, (-100)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 464, (-109)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 451, (-122)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 391, (-182)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 369, (-204)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 266, (-307)

10. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 266, (-307)

...

15. Henry Jacobi (D), Honda, 167, (-406)

...

17. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 119, (-454)

...

23. Tom Koch (D). KTM, 65, (-508)

MX2: Tom Vialle wieder am Start



Titelverteidiger Tom Vialle (Red Bull KTM) musste am letzten Mittwoch einen herben Dämpfer wegstecken, nachdem er stürzte und den zweiten Lauf angeschlagen beenden musste. Zuvor hatte er den ersten Lauf gewonnen. Zum Glück hat sich der Franzose nichts gebrochen und kann am Sonntag wieder ins Geschehen eingreifen. Im ersten Schritt geht es für ihn jetzt um Tabellenrang 2, den er am Mittwoch nach seinem Laufsieg schon kurzzeitig innehatte. Nach dem Ausfall am Mittwoch muss er jetzt wieder 16 Punkte wettmachen, um auf Jago Geerts (Yamaha) auf Platz 2 aufzuschließen.

Tabellenführer Maxime Renaux (Yamaha) wird jetzt mit Blick auf die Meisterschaft nicht mehr viel riskieren. 87 Punkte Vorsprung sind bei 3 verbleibenden Rennen ein dickes Polster. Wenn er in den nächsten Rennen ankommt, ist er durch. Aber: Die Meisterschaft ist nicht entschieden, solange es noch theoretische Chancen der anderen gibt - siehe die MX2-Tilelentscheidung 2014 zwischen Jeffrey Herlings und Jordi Tixier. Also bleibt in der MX2 weiterhin alles offen.

WM Stand nach WM-Runde 15 von 18:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 595

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 508, (-87)

3. Tom Vialle (F), KTM, 492, (-103)

4. Mattia Guadagnini (I), KTM, 475 (-120)

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 454, (-141)

6. René Hofer (A), KTM, 436, (-159)

7. Thibault Benistant (F), Yamaha, 384, (-211)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 384, (-211)

9. Ruben Fernandez (E), Honda, 364, (-231)

10. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 271, (-324)

11. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 256, (-339)

...

24. Lion Florian (D), KTM, 29, (-566)

...

28. Michael Sandner (A), KTM, 24, (-571)

So können die Rennen in Pietramurata in MXGP-TV.com verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV

Zeitplan MXGP-TV Grand-Prix Of Trentino (MEZ):

Sonntag, 31.10.2021

08:30 - MX2 Training

09:30 - MXGP Freies Training / Zeittraining (Live)

11:00 - MX2 Wertungslauf 1 (Live)

12:00 - MXGP Wertungslauf 1 (Live)

14:00 - MX2 Wertungslauf 2 (Live)

15:00 - MXGP Wertungslauf 2 (Live)