Jacky Martens zu Henry Jacobi: «Sind extrem happy»

JM-Honda-Teambesitzer Jacky Martens spricht offen und erleichtert über die Leistung seines deutschen Schützlings Henry Jacobi beim zweiten Motocross-GP von Arco.

Die Motocross-WM ist im italienischen Arco di Trento am malerischen Gardasee in das Finale eingebogen. Am Sonntag steht dort der dritte und letzte Aufschlag auf dem Programm. Danach gibt es als Abschluss der WM-Saison 2021 noch zwei Events in Mantua.

JM-Honda-Ass Henry Jacobi (25) zeigte am Mittwoch eine saubere Leistung, er fuhr in den beiden Durchgängen auf die Ränge 9 und 11 und war in der Tagesabrechnung somit bester der Nicht-Werksfahrer im extrem dichten MXGP-Feld.

JM-Honda-Teamboss und Ex-Weltmeister Jacky Martens hat die Leistungen seines Thüringer Schützlings höchst erfreut zur Kenntnis genommen. «Henry hat seine gute Form vom Sonntag auch am Mittwoch weiter zeigen können», stellt der lange Belgier mit Genugtuung fest.

«Wir sind extrem happy mit Henrys fahrerischen Leistung vom Mittwoch», berichtet Martens. «Ein Top-10-Ergebnis in dieser extrem wettbewerbsfähigen Kategorie ist ein großartiges Ergebnis für unser Team. Jeder arbeitet bei uns hart. Wenn dann die Ergebnisse kommen, können wir berechtigterweise stolz sein.»



Übrigens: Jacobi feiert am heutigen Freitag in Italien seinen 25. Geburtstag.

Ergebnis Grand-Prix Of Pietramurata:

1. Antonio Cairoli (I), KTM, 4-1

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-3

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-5

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 4-2

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 7-6

6. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 8-7

7. Ben Watson (GB), Yamaha, 6-9

8. Brian Bogers (NL), GASGAS, 11-8

9. Henry Jacobi (D), Honda, 9-11

10. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 10-12

11. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 32(DNF)-4

12. Alessandro Lupino (I), KTM, 13-13

13. Jorge Prado (E), KTM, 5-30(DNF)

14. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 17-10

15. Dylan Wright (CAN), Honda, 12-17

16. Tom Koch (D), KTM, 15-15

17. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 16-16

18. Benoit Paturel (F), Honda, 31(DNF)-14

19. Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda, 14-26

20. Brent van Doninck (B), Yamaha, 28-18

21. Alberto Forato (I), GASGAS, 18-24

22. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 30(DNF)-19

23. Kevin Strijbos (B), Yamaha, 19-23

24. Shaun Simpson (GB), KTM, 27-20

Ferner:

32. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 23-32 (DNF)

WM-Stand nach WM-Runde 15 von 18:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 573

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 572, (-1)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 570, (-3)

4. Jorge Prado (E), KTM, 473, (-100)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 464, (-109)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 451, (-122)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 391, (-182)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 369, (-204)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 266, (-307)

10. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 266, (-307)

Ferner:

15. Henry Jacobi (D), Honda, 167, (-406)

17. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 119, (-454)

23. Tom Koch (D), KTM, 65, (-508)