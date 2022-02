Tim Gajser (HRC) gewinnt Saisonauftakt, Jacobi P14

Trotz eines Crashs im zweiten Wertungslauf gewann Tim Gajser (Honda) den Saisonauftakt der MXGP-Motocross-WM in Matterley Basin vor Jorge Prado (GASGAS) und Jeremy Seewer (Yamaha).

Zweiter Lauf des Grands-Prix Of Great Britain in Matterley Basin: Mit einem 1-2-Ergebnis gewann der slowenische HRC-Werksfahrer Tim Gajser den Großen Preis von Großbritannien. Den Start zum zweiten Wertungslauf gewann erneut der spanische GASGAS Werksfahrer Jorge Prado. Prado kontrollierte das Rennen über die ersten 10 Runden von der Spitze aus, während sich der Sieger des ersten Laufs, Tim Gajser nach dem Start auf Platz 4 einreihte und zunächst Jeremy Seewer und Glenn Coldenhoff passieren musste. Wie im ersten Lauf kam Gajser nach der Hälfte des Rennens richtig in Schwung und machte Meter auf Prado gut. Prado wehrte sich nach Kräften, aber in Runde 11 musste er Gajser außen vorbeiziehen lassen. Der HRC-Werksfahrer setzte sich sofort ein paar Meter ab um an derselben Stelle, wo er zuvor Prado überholt hatte, zu stürzen. Prado nahm das Geschenk dankend an und setzte seinerseits alles daran, um den erneut aufrückenden Gajser auf Abstand zu halten. In den letzten beiden Runden wurde es dann noch einmal richtig spannend, als Prado Kampflinie fuhr, um den Laufsieg knapp vor Gajser über die Ziellinie zu retten.

Der zweite Platz in Matterley Basin genügte Gajser aber zum Grand-Prix-Sieg, denn Prado hatte im ersten Lauf nur Platz 4 erreicht. Mit 47 Punkten hat Tim Gajser damit auch die WM-Führung übernommen und wird beim nächsten Rennen in Mantova mit dem Redplate des WM-Leaders antreten.

Jeremy Seewer, der im ersten Lauf 11 Führungsrunden absolviert hatte, kam hinter Prado, Gajser und Coldenhoff auf Rang 4 ins Ziel und erreichte damit das Grand-Prix-Podium.

MXGP-Rookie Maxime Renaux (Yamaha), der in Matterley Basin das Qualifikationsrennen gewonnen hatte, kam in Moto-2 nicht ganz so gut vom Start weg und fiel nach einem Crash auf Platz 6 auf 7 zurück. Er beendete den Tag in England auf Gesamtrang 4.

Henry Jacobi (Honda) startete im Bereich der Top 13, fiel im Rennen auf Rang 15 zurück und beendete den Tag auf Rang 14. Tom Koch (KTM) holte auch im zweiten Lauf weitere WM-Punkte.

Ergebnis MXGP Matterley Basin:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-2

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 4-1

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-4

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 3-6

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 9-3

6. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 5-7

7. Alberto Forato (I), GASGAS, 6-8

8. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM, 8-10

9. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 10-9

10. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 7-12

11. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 12-11

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 11-13

13. Ruben Fernandez (E), Honda, 20-5

14. Henry Jacobi (D), Honda, 13-14

15. Brent van Doninck (B), Yamaha, 14-15

16. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 15-17

17. Alvin Östlund (S), Yamaha, 16-19

18. Tom Koch (D), KTM, 18-18

19. Jordi Tixier (F), KTM, 22-16

20. Mitchell Evans (AUS), Honda, 17-22

21. Hardi Roosiorg (EST), KTM, 19-21

22. Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha, 21-20

23. Alessandro Lupino (I), Beta, DNF-23

...

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

DNS: Mathys Boisramé (F), KTM

WM-Stand nach WM-Runde 1:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 47

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 43, (-4)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 40, (-7)

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 35, (-12)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 32, (-15)

6. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 30, (-17)

7. Alberto Forato (I), GASGAS, 28, (-19)

8. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM, 24, (-23)

9. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 23, (-24)

10. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 23, (-24)

11. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 19, (-28)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 18, (-29)

13. Ruben Fernandez (E), Honda, 17, (-30)

14. Henry Jacobi (D), Honda, 15, (-32)

15. Brent van Doninck (B), Yamaha, 13, (-34)

16. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 10, (-37)

17. Alvin Östlund (S), Yamaha, 7, (-40)

18. Tom Koch (D), KTM, 6, (-41)

19. Jordi Tixier (F), KTM, 5, (-42)

20. Mitchell Evans (AUS), Honda, 4

21. Hardi Roosiorg (EST), KTM, 2

22. Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha, 1