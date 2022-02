Simon Längenfelder: Erster GP-Sieger seit Roczen 2011

Seit mehr als 10 Jahren erklang wieder die deutsche Nationalhymne auf einem WM-Podium der MX2-Klasse. Der letzte Grand-Prix-Sieg eines deutschen Fahrers war der von Ken Roczen im Jahre 2011.

Mit historischen Dimensionen von Ereignissen sollte man in aller Regel vorsichtig sein. Aber das, was heute in Matterley Basin geschah, war zweifellos etwas ganz Besonderes, nicht nur für unseren jungen deutsche Sympathieträger Simon Längenfelder, sondern für den deutschen Motocross allgemein. Man muss lange in den Ergebnislisten der letzten Jahre suchen, um den letzten Sieg eines deutschen WM-Piloten in der MX2-Klasse zu finden: Es handelt sich um den Grand-Prix-Sieg von Ken Roczen. Am 11. September 2011 erklang zum letzten Mal die deutsche Nationalhymne bei einer MX2-Siegerehrung. Interessantes Detail: Es passierte genau hier, auf der Strecke von Matterley Basin in Winchester!

10 Jahre, 5 Monate und 17 Tage mussten die deutschen Motocross-Fans auf diesen Moment warten, das sind 546 Wochen oder 3823 Tage. Simon Längenfelder beendete damit eine 10-jährige Durststrecke des deutschen Motocross!

«Das habe ich selber nicht erwartet», erklärte Simon nach dem Rennen. «Ich bin mit dem Ziel ins Wochenende gegangen, einfach nur mein Bestes zu geben und habe nicht über Positionen nachgedacht. Ich habe mich schon im Qualifikationsrennen sehr gut gefühlt. Dann hatte ich heute zwei wirklich gute Starts. Der zweite Lauf war mit den vielen Zweikämpfen natürlich hart, aber ich habe einfach versucht, konzentriert zu bleiben und nach vorne zu schauen. Ich bin so glücklich, jetzt mit dem Redplate nach Hause zu kommen.»

Längenfelder hat nach den ersten Grand-Prix der Saison die Maximalpunktzahl von 50 WM-Zählern auf seinem Konto. Er führt die MX2-WM nach dem ersten Rennen mit 8 Punkten Vorsprung vor Tom Vialle an. Dieser Sieg dürfte Längenfelder einen Schub an Selbstvertrauen geben. Nun hat er die Gewissheit, dass er es aus eigener Kraft schaffen kann. Er hat den Speed, die Kondition und die Konzentration, einen Grand-Prix-Sieg sicher nach Hause zu bringen. Das, was Simon heute zeigte, war eine wahrlich meisterliche Leistung, die höchsten Respekt verdient!

Ergebnis MX2 Matterley Basin:

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-1

2. Tom Vialle (F), KTM, 2-3

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 4-2

4. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna, 3-5

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 6-4

WM-Stand nach Runde 1:

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 50

2. Tom Vialle (F), KTM, 42, (-8)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 40, (-10)

4. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna, 36, (-14)

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 33, (-17)