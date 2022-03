Pit Beirer: «Was Längenfelder leistet, ist ein Traum»

Pit Beirer, Motorsport-Direktor von KTM, Husky und GASGAS, berichtet über den verletzten Liam Everts und begeistert sich am WM-Zweiten Simon Längenfelder (17).

In der MX2-Klasse fehlt zwar der verletzte Liam Everts, aber die Pierer Mobility AG hat mit Simon Längenfelder (GASGAS), Tom Vialle (KTM) und Mattia Guadagnini (GASGAS) einige heiße Eisen im Feuer. «Ja, und man darf Kay de Wolf auf der Husqvarna nicht vergessen. Wir haben also auf jeder Marke einen starken Kandidaten», rechnet Motorsport-Direktor Pit Beirer zufrieden vor.

Besonders der 17-jährige Deutsche glänzte bereits mit seinem ersten GP-Sieg zum Auftakt in Matterley Basin. «Was Simon Längenfelder bisher geleistet hat, ist ein Traum. Denn es war insgeheim ein bisschen mein Wunsch, dass Claudio De Carli aus ihm den nächsten Schritt heraus kitzelt, wenn wir ihn zu ihm nach Italien bringen. Dass bei Simon das Talent und das fahrerische Können vorhanden ist, das haben wir gewusst. Aber die Arbeitsweise von De Carli mit jungen Fahrern ist einfach außergewöhnlich. Dazu kommt die Betreuung, die er dort genießt. Das haben wir gewusst», räumt Pit Beirer ein, der 250-ccn-Motocross-Vizeweltmeister von 1999.

«Hut ab vor diesem Burschen. Simon Längenfelder ist ohne Eltern nach Italien gezogen. Ich habe ihn vor fünf Monaten dort gesehen, und jetzt vor 14 Tagen. Da hat er schon fließend Italienisch gesprochen. Er hat die Herausforderung angenommen und nutzt seine Chance richtig gut. Und er fährt momentan richtig gut. Es ist für mich persönliche eine Riesenfreue zu beobachten, dass unser Plan mit Simon so ausgezeichnet funktioniert. Dazu haben wir mit Ex-Weltmeister Tom Vialle, der letztes Jahr durch die Verletzungen an der Hand und am Knöchel durch eine schwierige Phase gegangen ist, noch einen Titelanwärter. Es wird noch zwei, drei Grand Prix dauern, bis er zu seiner Topform zurückfindet. Wir haben also in der MX2 einige ganz starke Fahrer dabei.»

Die Verletzung von Liam Everts hat Pit Beirer persönlich stark mitgenommen. «Er wird noch ca. vier Wochen außer Gefecht sein», erklärte der KTM-Stratege. «Diese Verletzung hat mich persönlich geärgert und getroffen. Weil wir zum Buben unseres Freundes Stefan Everts ein enges Verhältnis haben. Und dann ist er gleich beim ersten Grand Prix in England am Samstag im Qualirennen in der ersten Kurve umgefahren worden. Dabei hat er sich den Finger so heftig gebrochen, dass er in alle Richtungen gestanden ist und operiert werden musste. Aber Liam wird insgesamt vier bis fünf Wochen ausfallen. Das gehört leider zu diesem Geschäft dazu. Er wird dann schnell wieder zurück sein.»

MX2-Stand nach WM-Runde 2:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 90

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 86, (-4)

3. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna, 74, (-16)

4. Tom Vialle (F), KTM, 64, (-26)

5. Andrea Adamo (I), GASGAS, 60, (-30)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 55, (-35)

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 54, (-36)

8. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 54, (-36)

9. Isak Gifting (S), KTM, 47, (-43)

10. Stephen Rubini (F), Honda, 43, (-47)



Ferner:

14. Jeremy Sydow (D), KTM, 28, (-62)

20. Noah Ludwig (D), KTM, 7, (-83)