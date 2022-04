Tom Vialle (KTM) ist neuer WM-Leader

Mit einem Doppelsieg gewann Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle den Großen Preis von Trentino und übernahm nach dem Ausfall von Jago Geerts (Yamaha) die WM-Führung. Längenfelder hatte auf P10 Probleme.

Großer Preis von Trentino, 2. MX2-Lauf: Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle gewann auch den Holeshot zum zweiten MX2-Wertungslauf. WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) kämpfte in den ersten Runden mit seinem Teamkollegen Thibault Benistant um P3, doch in Runde 4 rutschte der Belgier in einer Rechtskehre weg und ging kurz zu Boden. Rick Elzinga (Yamaha) erbte P4, doch nur 2 Runden später fand sich Geerts erneut am Boden. Ursache könnte eine blockierte Vorderradbremse gewesen sein. Nachdem Geerts sein Bike aufhob, blockierte das Vorderrad, so dass er das Rennen nicht sofort fortsetzen konnte. Nachdem er sein Bike wieder in Gang setzen konnte, war nahezu das gesamte Feld an ihm vorbeigegangen. Geerts versuchte noch sein Möglichstes, musste dann aber in Runde 11 das Rennen aufgeben.

Damit war der Weg frei für Tom Vialle# - nicht nur für den Grand-Prix-Sieg, sondern auch für die Übernahme der WM-Führung. Vialle führt nach 5 absolvierten Läufen die WM-Tabelle mit einem Vorsprung 14 Punkten.

Der zweite Lauf war für Vialle dennoch keine Spazierfahrt, denn diesmal hing ihm Kay de Wolf im Nacken. Am Ende trennten die beiden 4,2 Sekunden und de Wolf stand mit einem 6-2-Ergebnis auf dem Grand-Prix-Podium.

Mikkel Haarup (Kawasaki) setzte sich auf den letzten Metern gegen Rick Elzinga durch und sicherte sich mit 37 Punkten und einem 2-6-Ergebnis den dritten Rang auf dem Grand-Prix-Podium.

GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder rangierte bis zur Hälfte des Rennens auf P6, fiel aber bis zum Ende auf Rang 10 zurück. Sein Heck brach immer wieder aus. Es schien, als habe er Probleme mit seinem Stoßdämpfer gehabt. In der WM rangiert Längenfelder weiterhin auf P4. Jeremy Sydow (KTM) startete in diesem Rennen auf Rang 6 und beendete den Lauf auf P11. Liam Everts (KTM) beendete das Rennen auf Gesamtrang 14.

Maximilian Spies (KTM) verfehlte bei seinem Wildcardeinsatz die Punkteränge knapp.

In zwei Wochen geht die WM im lettischen Kegums in Runde 6.

Ergebnis MX2 Pietramurata (Italien), Lauf 2:

1. Tom Vialle (F), KTM, 1-1

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 6-2

3. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 2-6

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 5-3

5. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 7-4

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 12-5

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 11-7

8. Isak Gifting (S), KTM, 10-8

9. Stephen Rubini (F), Honda, 9-9

10. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 8-10

11. Jago Geerts (B), Yamaha, 3-31(DNF)

12. Jeremy Sydow (D), KTM, 13-11

13. Andrea Adamo (I), GASGAS, 4-32(DNF)

14. Liam Everts (B), KTM, 14-14

15. Jan Pancar (SLO), KTM, 16-14

16. Pierre Goupillon (FRA), KTM, 19-12

17. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 15-17

18. Hakon Fredriksen (NOR), Honda, 10-15

19. Conrad Mewse (GB), KTM,17-19

20. Tom Gyon (FRA), KTM, 21-16

...

24. Maximilian Spies (D), KTM, 22-21

...

31. Paul Haberland (D), Honda, 31-29

…

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

DNS: Gianluca Fachetti (I), KTM

WM-Stand nach WM-Runde 5:

1. Tom Vialle (F), KTM, 208

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 194, (-14)

3. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 169, (-39)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 154, (-54)

5. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna, 150, (-58)

6. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 138, (-70)

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 136, (-72)

8. Andrea Adamo (I), GASGAS, 133, (-75)

9. Stephen Rubini (F), Honda, 116, (-92)

10. Isak Gifting (S), KTM, 111, (-97)

11. Conrad Mewse (GB), KTM, 96, (-112)



12. Jeremy Sydow (D), KTM, 80, (-128)

13. Hakon Fredriksen (NOR), Honda, 77, (-131)

14. Thibault Benistant (F), Yamaha, 63, (-145)

15. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 55, (-153)

…

30. Noah Ludwig (D), KTM, 7, (-201)