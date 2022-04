Arco Lauf 1: Start-Ziel-Sieg von Tom Vialle (KTM)

Tom Vialle gewann den ersten Lauf in Pietramurata

Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle setzte sich gegen den gut aufgelegten Mikkel Haarup (Kawasaki) durch und gewann in Pietramurata den ersten MX2-Wertungslauf. Simon Längenfelder kam auf Rang 8 ins Ziel.

5. Lauf der MX2-Motocross-WM in Pietramurata, Lauf 1: Red Bull KTM-Fahrer Tom Vialle gewann den Holeshot vor Mikkel Haarup, Isak Gifting, Simon Längenfelder und Jeremy Sydow. Das Duo Vialle-Haarup setzte sich gleich zu Rennbeginn etwas vom Rest des Feldes ab. Haarup folgte Vialle wie ein Schatten, doch er fand bis zum Schluss keinen Weg am Franzosen vorbei. In der letzten Runde setzte der Däne noch einmal alles auf eine Karte, doch er beging einen Fehler, kam von der Strecke ab und musste Vialle den Sieg überlassen. Vialle siegte mit einem Vorsprung von 1,5 Sekunden.

Isak Gifting# (KTM), der sich erst in Argentinien das Schlüsselbein gebrochen hatte, das operiert und mit Schrauben und Platten fixiert werden musste, stürzte auf P3 liegend und fiel auf P10 zurück.

WM-Leader Jago Geerts (Yamaha), der nach Problemen im Qualifikationsrennen nur von Startplatz 18 ins Rennen gehen konnte, startete auf P6 und kämpfte sich nach einem langen Duell mit Lokalmatador Andrea Adamo auf P3 nach vorne.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder lieferte sich ein runden langes Duell mit Kay de Wolf um P6, doch in Runde 15 setzte sich der Niederländer durch. Eine Runde später musste Längenfelder auch seinen Teamkollegen Guadagnini ziehen lassen und sich mit P8 begnügen.

Jeremy Sydow (KTM) startete im Bereich der Top-10 ins Rennen. Er lieferte sich ein runden langes Duell mit Liam Everts. In Runde 14 setzte sich Sydow dann gegen Everts durch und beendete das Rennen auf P13.

Ergebnis MX2 Pietramurata (Italien), Lauf 1:

1. Tom Vialle (F), KTM

2. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

3. Jago Geerts (B), Yamaha

4. Andrea Adamo (I), GASGAS

5. Thibault Benistant (F), Yamaha

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

7. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

8. Simon Längenfelder (D), GASGAS

9. Stephen Rubini (F), Honda

10. Isak Gifting (S), KTM

11. Rick Elzinga (NL), Yamaha

12. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

13. Jeremy Sydow (D), KTM

14. Liam Everts (B), KTM

15. Kevin Brumann (CH), Yamaha

16. Jan Pancar (SLO), KTM

17. Conrad Mewse (GB), KTM

18. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

19. Pierre Goupillon (FRA), KTM

20. Hakon Fredriksen (NOR), Honda

21. Tom Gyon (FRA), KTM

22. Maximilian Spies (D), KTM

...

31. Paul Haberland (D), Honda

…

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

DNS: Gianluca Fachetti (I), KTM