Riola: Calvin Vlaanderen (Yamaha) erstmals auf Pole

Calvin Vlaanderen (#10) startet in Riola Sardo von der Pole Position in die Wertungsläufe

Im Sand von Riola Sardo gewann Yamaha-Pilot Calvin Vlaanderen die erste MXGP-Pole seiner Karriere vor WM-Leader Tim Gajser (Honda). Henry Jacobi (Honda) qualifizierte sich nach gutem Start auf P10.

MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Sardegna im Sand von Riola Sardo: Bereits im Zeittraining legte Gebben van Venrooy Yamaha-Pilot Clavin Vlaanderen mit 1:445 die schnellste Rundenzeit vor. «Vielleicht liegt es daran, dass ich aus Südafrika komme und die Hitze gewohnt bin», erklärte Vlaanderen vor dem Start zum Qualifikationsrennen. Die Temperaturen auf Sardinien erreichten am Samstag-Nachmittag die 30-Grad-Marke. «Allerdings wohne ich ja schon seit einigen Jahren in den Niederlanden. Deshalb bin ich auch an Sand gewöhnt.»

Eine gute Runde hinzulegen ist das Eine, ein Rennen zu gewinnen ist eine andere Story. Vlaanderen startete jedenfalls gut ins Quali-Race hinter dem nach seiner Schulterverletzung wiedergenesenen Jorge Prado (GASGAS). In Runde 4 attackierte Vlaanderen und griff nach der Führung. Prado wehrte sich zwar nach Kräften und setzte mehrere Konter, doch am Ende behielt Vlaanderen die Oberhand und kontrollierte das Rennen von der Spitze.

WM-Leader Tim Gajser (Honda) startete im Bereich der Top-3 und kassierte in Runde 8 Jorge Prado. Danach schloss er die Lücke zum Führenden, kam aber nicht mehr in dessen Schlagdistanz. Einmal kam der Slowene sogar fast von der Strecke ab, als er nach einem Sprung viel zu weit rechts landete. Vlaanderen gewann am Ende mit einem Vorsprung von 3,2 Sekunden vor Gajser und holte damit die erste MXGP-Pole seiner Karriere!

Bis zum Ende des Rennens entbrannte zwischen Prado, Coldenhoff, Bogers und Renaux ein Kampf um Platz 3. Prado stürzte in einer Bodenwelle im Bereich einer Linkskurve. Maxime Renaux konnte nicht ausweichen und krachte in das Motorrad von Prado, der durch diesen Zwischenfall auf P8 zurückfiel.

Das MXGP-Debüt von Mattia Guadagnini (GASGAS) verlief nach einem Sturz in der ersten Kurve schwierig. Vom Ende des Feldes kämpfte sich der Italiener noch auf P13 nach vorne. Jeremy Seewer (Yamaha) stürzte ebenfalls in der ersten Kurve und ging danach wieder zu Boden. Seewer konnte auf P18 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Der einzige deutsche MXGP-Pilot, Henry Jacobi (Honda), startete gut im Bereich der Top-5 und beendete das Rennen auf P10.

Ergebnis MXGP Qualifikationsrennen Riola Sardo

1. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

4. Brian Bogers (NL), Husqvarna

5. Pauls Jonass (LT), Husqvarna

6. Maxime Renaux (F), Yamaha

7. Mitchell Evans (AUS), Honda

8. Jorge Prado (E), GASGAS

9. Ruben Fernandez (E), Honda

10. Henry Jacobi (D), Honda

11. Brent van Doninck (B), Yamaha

12. Jeremy van Horebeek (B), Beta

13. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

14. Ben Watson (GB), Kawasaki

15. Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha

16. Christophe Charlier (F), Yamaha

17. Hardi Roosiorg (EST), KTM

18. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

19. Miro Sihvonen (FIN), Honda

20. Alvin Östlund (S), Yamaha

21. Alberto Forato (I), GASGAS

22. (DNF) Jordi Tixier (F), KTM

...

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Jed Beaton (AUS), Kawasaki

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Mathys Boisramé (F), KTM

DNS: Ivo Monticelli (I), Honda

DNS: Benoit Paturel (F), Honda

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda