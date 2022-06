Ernée: Simon Längenfelder gewinnt Schlamm-Quali-Race

Simon Längenfelder gewann das Qualifikationsrennen in Ernée

Unter extrem schwierigen und schlammigen Bedingungen gewann der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder das MX2-Qualifikationsrennen im französischen Ernée. Jago Geerts (Yamaha) musste verletzt aufgeben.

Die Bedingungen in Ernée waren nach anhaltenden Regenfällen schwierig. Am Start zum MX2-Qualifikationsrennen zum 10. Lauf der Motocross-WM schien zwar kurzzeitig die Sonne, doch nach einigen Minuten verfinsterten sich erneut die Wolken und die Strecke verwandelte sich in eine tief zerfurchte Schlammwüste.

In der ersten Kurve nach dem Start stürzten bereits mehrere Fahrer. Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts war in diesen Crash verwickelt und schien sich die Schulter ausgekugelt zu haben. Der belgische Titelaspirant konnte das Rennen nicht fortsetzen.

Der deutsche GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder hatte einen ausgezeichneten Start und führte unter diesen schwierigen Bedingungen von der ersten bis zur letzten Runde. Er gewann mit einem Vorsprung von 25 Sekunden vor WM-Leader Tom Vialle (KTM) und holte damit seine zweite Pole-Position der Saison. Er überrundete das Feld bis zum 9. Platz!

«Zu Beginn des Rennens gab es noch etwas Grip», erklärte Längenfelder nach dem Rennen. «Danach haben sich aber so tiefe Spurrinnen herausgefahren, dass man gar nicht mehr auf den Fußrasten stehen konnte.»

Ergebnis MX2 Qualifying Ernée (Frankreich):

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS

2. Tom Vialle (F), KTM

3. Thibault Benistant (F), Yamaha

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

5. Stephen Rubini (F), Honda

6. Liam Everts (B), KTM

7. Hakon Fredriksen (NOR), Honda

8. Petr Polak (CZ), Honda

9. Kay Karssemakers (NL), KTM

10. Kevin Brumann (CH), Yamaha

11. Isak Gifting (S), KTM

12. Jan Pancar (SLO), KTM

13. Guillem Farres (E), KTM

14. Marcel Stauffer (A), KTM

15. Filip Olsson (S), Husqvarna

...

20. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

...

24. (DNF) Andrea Adamo (I), GASGAS

25. (DNF) Jago Geerts (B), Yamaha

...

DNS: Conrad Mewse (GB), KTM

DNS: Jeremy Sydow (D), Husqvarna

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Paul Haberland (D), Honda

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

DNS: Gianluca Fachetti (I), KTM