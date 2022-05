Valentin Guillod (Yamaha): Zweimal in die Top-10

Der Schweizer Hostettler-Yamaha-Pilot erreichte beim 9. Lauf zur Motocross-WM in Spanien zweimal die Top-10 und wurde in der Grand Prix Wertung als Zwölfter gewertet. Das Wochenende begann schwierig und endete gut.

Manchmal geht es im Leben eines Rennfahrers besonders ungerecht zu. Der Schweizer Hostettler-Yamaha-Pilot Valentin Guillod, dessen Schwerpunkt in diesem Jahr auf den Schweizer Motocrossmeisterschaften und der französischen Elite Championship liegt, startete am letzten Wochenende zum Spanien Grand-Prix, erreichte dabei zweimal in die Top-10 und wurde trotzdem nur Zwölfter der Grand-Prix-Wertung.

Im Zeittraining am Samstag war Guillod in seiner schnellsten Runde 2,8 Sekunden langsamer als Prado an der Spitze und ging von Startplatz 14 ins Qualifikationsrennen. Im Quali-Race stürzte der Fribourger nach einem Quersteher in der ersten Runde in einer Linkskurve und musste von der letzten Position aus eine Aufholjagd durchs gesamte Feld starten. Mit P15 sicherte er sich für die Wertungsläufe dann trotzdem noch eine recht gute Ausgangsposition für die Wertungsläufe am Sonntag.

Im ersten Lauf überholte er in der vierten Runde Henry Jacobi (Honda) und konnte bis zum Schluss seinen Landsmann und Yamaha-Markenkollegen Jeremy Seewer auf Distanz halten, der in Runde 5 per Highsider gestürzt war und danach seinen Rhythmus verlor.

In den zweiten Lauf startete Guillod im Mittelfeld, kämpfte sich aber an Alberto Forato und Jeremy van Horebeek vorbei und rangierte bis zur vorletzten Runde auf P11, als er am Ende des Rennens in Schlagdistanz zu Jorge Prado kam. Der spanische Lokalmatador war in Runde 6 bei der Landung eines Sprungs in Führung liegend gestürzt und zunächst auf Rang 7 zurückgefallen. Valentin kam vor Prado auf Rang 10 ins Ziel.

«Ich bin super happy mit zwei Top-10-Resultaten», erklärte Guillod. «In den nächsten Wochen werde ich weiter trainieren und an einigen kleinen Details arbeiten.»

Ergebnis MXGP Arroyomolinos (Spanien):

1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 1-1

2. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 5-2

3. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 4-3

4. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-6

5. Jorge Prado (E), GASGAS, 3-11

6. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 8-5

7. Ruben Fernandez (E), Honda, 6-7

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 11-4

9. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 9-9

10. Alberto Forato (I), GASGAS, 7-12

11. Mitchell Evans (AUS), Honda, 12-8

12. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 10-10

13. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 13-13

14. Ivo Monticelli (I), Honda, 17-14

15. Henry Jacobi (D), Honda, 16-15