Vorschau: 10. WM-Lauf in Ernèe - Frankreich

Im französischen Ernèe findet am Pfingstwochenende der 10. Lauf zur Motocross-WM statt. In beiden WM-Klassen gehen die Franzosen favorisiert ins Rennen. Auch Tom Koch (Kosak KTM) wird wieder in der WM starten.

Am Pfingstwochenende findet auf dem berühmten Kurs im westfranzösischen Ernèe der 10. Lauf zu Motocross-WM statt. Die Wetteraussichten sind bewölkt bei Tageshöchstwerten zwischen 20 und 26 Grad. Am Samstag beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 80%.

Nach seinem ersten MXGP-Sieg dürfte der französische Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux mit einer Extra-Portion Selbstvertrauen an den Start gehen. Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre steht zwar auf der Startliste, doch er wird auch an diesem Wochenende nicht am Start stehen. Immerhin hat der Franzose in den letzten Tagen bereits wieder erste Tests auf dem Motorrad durchführen können. WM-Leader Tim Gajser, der zuletzt ein paar Punkte seines Vorsprungs abgeben musste, kommt mit einem Polster von immerhin noch 66 Punkten nach Frankreich.

Neben Henry Jacobi (Honda) wird sich Tom Koch (KTM) nach seinem Bänderriss wieder der WM-Konkurrenz stellen.

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 9:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 404

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 338, (-66)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 292, (-112)

4. Jorge Prado (E), GASGAS, 290, (-114)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 272, (-132)

6. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 243, (-161)

7. Ruben Fernandez (E), Honda, 242, (-162)

8. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 196, (-208)

9. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 194, (-210)

10. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 189, (-215)

...

15. Henry Jacobi (D), Honda, 114, (-290)

...

21. Tom Koch (D), KTM, 41, (-363)

In der MX2-WM konnte Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle mit seinem Doppelsieg beim letzten Grand-Prix das Redplate des WM-Führenden übernehmen. Bei seinem Heim-Grand-Prix wird er es sein, den es zu schlagen gilt. Der belgische Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts hat einen Rückstand von 10 Punkten und der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder kann sich nach seinem Podium in Spanien in der Tabelle weiterhin auf Rang 3 behaupten.

WM-Stand nach WM-Runde 9:

1. Tom Vialle (F), KTM, 382

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 372, (-10)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 287, (-95)

4. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 266, (-116)

5. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 259, (-123)

6. Andrea Adamo (I), GASGAS, 227, (-155)

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 211, (-171)

...

16. Jeremy Sydow (D), KTM, 88, (-294)

…

38. Noah Ludwig (D), KTM, 7 (-375)

Im Rahmenprogramm wird in Ernèe die 5. Läufe der EMX125 und EMX250 Europameisterschaft ausgetragen. In beiden Klassen haben die Fantic-Werksfahrer Cas Valk (125) aus den Niederlanden und der Norweger Cornelius Toendel (250) mit ihren Zweitaktmaschinen die Führung übernommen.

Zeitplan MXGP of France MXGP-TV*)

Samstag, 04. 06. 2022

10:15 - Studio Show mit Paul Malin

14:40 – EMX250 Lauf 1

15.25 – EMX125 Lauf 1

16:15 - MX2 Qualifying

17:00 - MXGP Qualifying

Sonntag, 05. 06. 2022

09:40 - EMX125 Lauf 2

11.50 - EMX250 Lauf 2

13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr