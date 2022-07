Liam Everts (KTM): Starkes Manöver gegen Tom Vialle

Nach seiner erneuten Verletzungspause zeigte KTM-Hoffnungsträger Liam Everts beim Motocross-Grand-Prix von Tschechien in Loket eine starke Vorstellung.

Die tschechische WM-Runde in Loket brachte die Fortsetzung der Saison nach einer kurzen Sommerpause. Auch der Belgier Liam Everts stand mit seiner KTM des Kölner Teams DIGA Procross nach seiner Verletzung aus dem Quali-Rennen von Teutschenthal wieder am Startgatter.

Der Sohn des zehnfachen Champions Stefan Everts (49) zeigte auf der harten und tückischen Piste ein tadelloses Comeback. Der Belgier schnappte sich zur Halbzeit des ersten Rennens ausgerechnet den WM-Favoriten Tom Vialle (Red Bull KTM) mit einer sehenswerten Aktion.



Das Manöver hätte aus einem Lehrvideo seines berühmten Vaters Stefan sein können, der in Loket große Erfolge gefeiert hat. Liam umfuhr Vialle in einer langsamen und winkeligen Linkskurve auf der Außenlinie – und das auf den Fußrasten stehend. Wenig später wählten auch einige Fahrer im MXGP-Rennen diese Linie.

Everts kam, nachdem er zu Beginn des Rennens Zehnter war, in seinem ersten MX2-Lauf als starker Siebter an – direkt hinter Kay de Wulf. Im zweiten Lauf stürzte er in der ersten Kurve, hetzte dann aber in herausragender Manier durchs Feld.



Am Ende sicherte sich der 17-Jährige Rang 9 und kam bei seiner Jagd noch bis auf Sichtweite an Mikkel Haarup (Kawasaki) heran. Everts konnte sich somit in der Tageswertung 26 Punkte und Platz 8 gutschreiben lassen. In der WM-Tabelle belegt er vor seinem Heimrennen in Lommel Rang 13.