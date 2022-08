Hyvinkää: Geerts stürzt, Tom Vialle siegt

Vialle geht an Everts vorbei in Führung

Mit einem 2-1Ergebnis gewann der französische red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle den Großen Preis von Finnland und verkürzte seinen Rückstand zu Tabellenführer Geerts auf 15 Punkte. Längenfelder beendete Lauf 2 auf P5.

Das Drama begann in der ersten Runde: WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) gewann den Holeshot und führte das Feld in den zweiten Lauf. Geerts hatte sich schon ein paar Meter abgesetzt, als er vor der Auffahrt eines Tables strauchelte und heftig über den Lenker abflog. Der Belgier wurde von seinem Bike getroffen und blieb von seinem Motorrad eingeklemmt am Boden liegen. Das gesamte Feld zog vorbei. Geerts konnte sich von seinem Motorrad befreien und nahm das Rennen als Letzter wieder auf. Die Führung hatte der gut gestartete Liam Everts geerbt. Es waren zugleich die ersten Führungsrunden in einem WM-Lauf für 'Liamski'.

Dahinter brachte sich bereits Tom Vialle (KTM) in Position und es dauerte nicht lange, dass der Red Bull KTM Werksfahrer die Führung übernahm. Aber auch er beging einen Fehler – ebenfalls vor dem Absprung eines Tables. Der Franzose verlor die Kontrolle über sein Bike und musste den Sprung komplett umfahren. Damit erbte Roan van de Moosdijk die Führung.

Geerts fuhr nach seinem Crash in der ersten Runde wie entfesselt und machte teilweise mehrere Plätze pro Runde gut. Als er die Top-10 und Mikkel Haarup erreichte, kam es zu einer heftigen Kollision. Haarup strauchelte im tiefen Sand und kreuzte die Linie von Geerts. Beide Piloten krachten ineinander und flogen heftig ab. Geerts war als Erster wieder im Sattel, aber erneut verlor er mehrere Positionen. Die Fahrer hatten Glück, dass die Motorräder nach dem heftigen Einschlag noch fahrbar waren.

Roan van de Moosdijk sah am Ende wie der sichere Sieger aus, doch als die Renndistanz von 30 Minuten absolviert war, stürzte auch er in einer Linkskurve. Vialle erbte nun die Führung, musste aber seinerseits die Angriffe von Kay de Wolf (Husqvarna) abwehren, der aber am Ende keinen weg am Franzosen vorbei fand. Vialle gewann den zweiten Lauf vor de Wolf und van de Moosdijk und wurde so auch Tagessieger in Hyvinkää.

Jago Geerts kam nach seiner entfesselten Aufholjagd auf P7 ins Ziel und wurde damit Dritter der Tageswertung. Er bleibt WM-Führender, doch sein Vorsprung schrumpfte von 23 auf 15 Punkte bei noch zwei zu absolvierenden Grands-Prix in St Jean d'Angely (Frankreich) und Afyonkarahisar (Türkei).

Kay de Wolf verbesserte sich in der WM-Tabelle von P8 auf P7. Liam Everts (KTM) konnte auf P4 sein bestes Karriereergebnis einfahren. Auch er verbesserte sich von Tabellendrang 11 auf P10.

Simon Längenfelder (GASGAS) glänzte auf Rang 5 erneut mit Konstanz. Damit konnte der Deutsche seinen dritten Tabellenrang weiterhin absichern.

Ergebnis MX2, Hyvinkää (Finnland)

1. Tom Vialle (F), KTM, 2-1

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 3-2

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-7

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 4-3

5. Liam Everts (B), KTM, 7-4

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 6-6

7. Thibault Benistant (F), Yamaha, 5-8

8. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 9-5

9. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 8-11

10. Tom Guyon (F), KTM, 13-9

11. Jan Pancar (SLO), KTM, 12-10

12. Andrea Adamo (I), GASGAS, 10-14

13. Stephen Rubini (F), Honda, 14-12

14. Kay Karssemakers (NL), KTM, 11-20

15. Jacub Teresak (CZ), KTM, 16-16

16. Albin Gerhardsson (S), Husqvarna, 21-13

17. Joel Rizzi (GB), Yamaha, 19-15

18. Marcel Stauffer (A), KTM, 15-19

19. Kjell Verbruggen (NL), Kawasaki, 18-17

20. Leopold Ambjörnson (S), Husqvarna, 10-18

21. Kimi Koskinen (FIN), GASGAS, 17-21

22. Filip Olsson (S), Husqvarna, 22-DNS

...



DNS: Bobby Bruce (GBR), GASGAS

DNS: Jeremy Sydow (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

WM-Stand nach WM-Runde 16 von 19:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 676

2. Tom Vialle (F), KTM, 661, (-15)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 535, (-141)

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 476, (-200)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 434, (-242)

6. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 410, (-266)

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 390, (-286)

8. Andrea Adamo (I), GASGAS, 383, (-293)

9. Stephen Rubini (F), Honda, 358, (-318)

10. Liam Everts (B), KTM, 225, (-451)

11. Isak Gifting (S), KTM, 255, (-421)

...

19. Jeremy Sydow (D), KTM, 104, (-572)

…

30. Marcel Staufer (A), KTM, 26, (-650)

...

40. Noah Ludwig (D), KTM, 19, (-657)