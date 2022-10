Liam Everts: Erster Test mit Red Bull-KTM-Werksteam

Liam Everts in neuem Look und mit neuem Umfeld

Die belgische Zukunftsaktie Liam Everts hat diese Woche seinen ersten Test mit dem Red Bull-KTM-Werksteam aus der Motocross-MX2-WM absolviert.

Für Liam Everts hat diese Woche eine neues, sehr einschneidendes Kapitel in seiner Karriere begonnen. Der Sohn des zehnfachen Weltmeisters Stefan Everts (49) absolvierte in Italien auf verschiedenen Pisten seine ersten Tests mit dem Red Bull-KTM-Werksteam aus der MX2-WM.

Auch auf der bevorzugten Trainingsstrecke von Tony Cairoli, dem Dimas MX Park in der Nähe des Römer Flughafens in Fiumicino, wurde gefahren – ebenso auf der Piste des de Carli-Teams. «Ich habe schon am ersten Tag viele Runden absolviert. Neues Team, neues Bike, neuer Look, neue Mechaniker und neue Ziele. Jetzt ist es aber Zeit für ein wenig Urlaub», berichtete Liam.

Auch Startübungen mit seinem neuen Teamkollegen wurden bereits ausgeführt, dort betätigte Stefan Everts sogar höchstpersönlich den Start-Mechanismus.

Der 18-jährige Everts beendete die WM-Saison 2022 in der MX2-Klasse trotz Verletzungspech zu Saisonbeginn und insgesamt sechs versäumten Grand Prix auf Rang 10. Der Enkel von Harry Everts (70) schrammte in Lommel beim Heim-Grand Prix im tiefen Sand knapp am ersten GP-Podiumsplatz vorbei, als zunächst eindrucksvoll nach vorne fuhr und dann auf Rang 3 liegend kurz zu Boden musste.

Everts wird kommende Saison den Italiener Adamo (18) als Teamkollegen haben, der von SM Action (übrigens 2023 auch mit KTM) in die MX2-Werksmannschaft der Orangen transferiert wurde. Everts wird bei Red Bull-KTM neben Dirk Grübel unter anderem auch von Joel Smets (54) betreut, der einst einer der großen Rivalen seines Vaters Stefan im Kampf um die WM- und Grand Prix-Rekorde war.

Zur Erinnerung: Everts verfügte bereits in den vergangenen Jahren im eigenen Team und in der deutschen DIGA Procross-Truppe über begehrtes KTM-Werksmaterial. Er wurde Ende 2018 mit einem Fünfjahres-Werks-Vertrag bei KTM ausgestattet, damit konnten die Mattighofener die Entwicklung sorglos beobachten. Seit dem Vorjahr ist Everts auch im illustren Kreis der Red Bull-Motocross-Athleten.