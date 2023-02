Arco di Trento: Platz 3 für Sacha Coenen (KTM)

Arco di Trento: Die Red-Bull-KTM-Truppe brachte drei Fahrer in die Top-8

Während sich Lucas Coenen auf der Husqvarna in Pietramurata/Italien gestern den Gesamtsieg sicherte, sorgte das dreiköpfige Red Bull-KTM-Team für eine starkes Mannschaftsleistung.

Die MX2-Abteilung des Red Bull-KTM-Factory Teams packte dank Sacha Coenen beim stark besetzten Vorsaison-Rennen in Pietramurata in Arco di Trento einen zweiten Podestplatz ein. Diese dritte Runde zur Italienischen Meisterschaft auf der WM-Piste in Norditalien war ein echter Probegalopp für die MX2-WM 2023 und ein Test für die neue Werks-KTM 250-SX-F.

Eine Woche nachdem Andrea Adamo einen Lauf in Ponte a Egola gewonnen hat, glänzte sein Markenkollege und Rookie Sacha Coenen in Arco. Der Teenager aus Belgien startete in beiden Läufen brillant und erkämpfte sich einen dritten und einen fünften Platz, damit übertrumpfte er Rick Elzinga um einen Punkt.

Adamo schaffte den fünften Gesamtrang und Rang 2 im zweiten Lauf. Der Italiener zeigte eine starke Leistung, als er im ersten Lauf nach einem Crash im der ersten Kurve noch auf Platz 12 rauschte.

Red Bull-KTM-Fahrer Liam Everts klassierte sich im ersten Rennen in den Top-5, aber nach zwei Fehlern reichte es im zweiten Rennen nur für Platz 14. Das ergab Platz 8 in der MX2-Tageswertung.

Die Pierer Mobility AG sicherte sich dank Husky-Pilot Lucas Coenen auch den Gesamtsieg in der MX2-Klasse.

«Dieses Wochenende ist recht gut verlaufen», stellte Sacha Coenen drei Wochen vor dem WM-Start in Neuquen (Argentinien) fest. «Ich hatte im freien Training einen guten Speed, im Zeittraining ebenfalls. Und es ist in Arco gut gelaufen. Ich habe nicht zu stark gepusht. Im ersten Lauf ist mir ein großartiger Start gelungen, ich lag an zweiter Stelle. Nach einem kleiner Fehler fiel ich aif Platz 3 zurück. Dort blieb ich das ganze Rennen. Im zweiten Lauf gelang mit ein Holeshot, ich führte einige Rudnen lang. Dann bin ich leicht umgekippt und habe dadurch viel über unser Suspension-Set-up auf dieser Piste gelernt. Insgesamt haben wir uns verbessert. Wir sind aufs Podium gefahren. Ich bin glücklich.»

MX2 Gesamtergebnis in Pietramurata, 19.2.2023

1. Lucas Coenen (BEL) Husqvarna

2. Thibault Benistant (FRA), Yamaha

3. Sacha Coenen (BEL), Red Bull KTM Factory Racing

4. Rick Elzinga (NED) Yamaha

5. Andrea Adamo (ITA), Red Bull KTM Factory Racing

ferner:

8. Liam Everts (BEL), Red Bull KTM Factory Racing