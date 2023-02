Liam Everts (KTM): Einige Selbstkritik nach Arco

KTM-Werksfahrer Liam Everts erlebte beim Motocross-Vorbereitungsrennen im italienischen Arco di Trento einen durchwachsenen Rennsonntag und zog gegen seine Teamkollegen Coenen und Adamo den Kürzeren.

Das stark besetzte internationale Motocross in Arco di Trento nahe des Gardasees war für Red-Bull-KTM-Fahrer Liam Everts (18) ein Wochenende mit Hindernissen. Während die beiden Coenen-Brüder in den Werksteams von KTM und Husqvarna überzeugen konnten, sprangen für Everts nur die Ränge 5 und 14 heraus.

«Es war ein Auf und Ab an diesem Wochenende», erklärte Everts. «Der fünfte Rang im ersten Rennen war okay. Aber im zweiten Rennen hatte ich einen Sturz in der ersten Runde, als ich einem Fahrer nicht mehr ausweichen konnte. Ich bin dann ebenfalls gestürzt.»

Die Strecke mit den trockenen, losen und feinkörnigen Steinchen machte Everts zu schaffen: «Ich musste später nochmals zu Boden. Meine fahrerische Leistung war nicht die beste», gestand der Sohn des zehnfachen Weltmeisters Stefan Everts (50). «Es war nicht die beste Art, um den Tag zu beenden. Aber wir haben insgesamt recht gut gearbeitet, jetzt schauen wir nach vorne in Richtung WM-Auftakt nach Argentinien.»

Gemäß Vater Stefan wird Liam Everts mit der Red-Bull-KTM keine weiteren Vorsaisonrennen bestreiten, sondern sich ab sofort mit Training auf den WM-Saisonstart in Bariloche in Argentinien am 12. März konzentrieren.

Interessant: Liam ist in der Everts-Familie der erste KTM-Werksfahrer. Vater Stefan war in seiner Karriere für alle vier japanischen Hersteller Suzuki, Kawasaki, Honda und Yamaha erfolgreich und holte mit jeder Marke zumindest einen WM-Titel. Opa Harry (71) fuhr im GP-Sport Husqvarna, Puch, Bultaco, Suzuki und später noch Honda.