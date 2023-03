Jago Geerts (Yamaha) ist MX2 WM-Leader

Mit der Idealpunktzahl von 60 Punkten übernahm der belgische Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts die Führung in der MX2-WM. Simon Längenfelder (GASGAS) kam im zweiten Lauf auf P5 ins Ziel und ist Vierter in der WM-Tabelle.

Kevin Horgmo (Kawasaki) gewann den Holeshot zum zweiten Lauf in Neuquen (Argentinien), doch schon in der ersten Runde übernahm der ebenfalls gut gestartete Jago Geerts (Yamaha) die Führung und gab diese bis zum Ende des Rennens nicht mehr aus der Hand. Jago Geerts gewann mit einem Doppelsieg den Großen Preis von Argentinien. Mit der Idealpunktzahl von 60 Punkten übernahm er damit auch die WM-Führung. 10 Punkte holte er mit seinem Sieg im Qualifikationsrennen und jeweils 50 Punkte konnte er sich nach beiden Laufsiegen zuschreiben lassen.

Andrea Adamo stand bei seinem ersten Rennen für das Red Bull KTM Factory Team mit zwei dritten Plätzen auf dem 2. Rang des Grand-Prix-Podiums. Sein Teamkollege Liam Everts berührte das Heck von Kay de Wolf und stürzte in der Anfangsphase des Rennens auf Rang 5 liegend. Liam musste danach eine Aufholjagd von P21 aus starten und kam nach diesem Malheur nur auf Rang 13 ins Ziel.

Thibault Benistant (Yamaha) rangierte im zweiten Lauf auf Rang 4, doch auch er stürzte in der 9. Runde und fiel auf P8 zurück. Mit einem 2-8-Ergebnis stand er auf P3 der Grand-Prix-Wertung.

Simon Längenfelder (GASGAS) war in diesem Rennen in zahlreiche Zweikämpfe verwickelt. Der Deutsche beendete den zweiten Lauf auf P5 und wurde mit einem 8-5-Ergebnis Siebter der Gesamtwertung. In der WM-Tabelle rangiert Längenfelder nach dem ersten Rennen der Saison mit 37 Punkten auf Rang 4 mit einem Rückstand von 23 Punkten zur Spitze.

Ergebnis MX2 Neuquen:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-1

2. Andrea Adamo (I), KTM, 3-3

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 2-8

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 9-2

5. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 7-4

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 4-7

7. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 8-5

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 6-10

9. Liam Everts (B), KTM, 5-13

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 10-12

11. Emil Weckman (FIN), Honda, 14-11

12. Yago Martinez (ESP), KTM, 11-15

13. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, DNF-6

14. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 28-9

15. Tom Guyon (F), Fantic, 16-14

16. Tomas Moyano (ARG), Kawasaki, 15-17

17. David Braceras (ESP), Kawasaki, 12-29

18. Leopold Ambjörnson (S), Husqvarna, 13-25

19. Cornelius Toendel (NOR), KTM, 29-16

20. Franco Iavecchia (URU), Husqvarna, 18-19

WM Stand nach Lauf 1:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 60

2. Andrea Adamo (I), KTM, 49, (-11)

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 41, (-19)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 37, (-23)

5. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 36, (-24)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 36, (-24)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 33, (-27)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 31, (-29)

9. Liam Everts (B), KTM, 31, (-29)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 20, (-40)