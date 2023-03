Neuquen: Jorge Prado (GASGAS) siegt, Seewer stürzt

Mit einem Start-Ziel-Sieg holte sich der spanische Red Bull GASGAS Werksfahrer Jorge Prado in Argentinien die ersten 10 WM-Punkte der Saison 2023. Jeremy Seewer (Yamaha) fuhr stark, flog aber im Rennen heftig ab.

MXGP-Qualifikationsrennen zum Saisonauftakt der Motocross-WM 2023, Grand-Prix of Patagonia-Argentina in Villa La Angostura: Mit einem Start-Ziel-Sieg sicherte sich der spanische Red Bull GASGAS Werksfahrer Jorge Prado seine ersten 10 WM-Punkte der Saison. Er kontrollierte das Rennen von der Spitze aus und gewann mit einem Vorsprung von 3,56 Sekunden vor seinem italienischen Teamkollegen Mattia Guadagnini.

Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux erwischte keinen guten Start und musste sich aus dem Bereich der Top-10 nach vorne kämpfen. Auch sein Teamkollege Jeremy Seewer aus der Schweiz attackierte, so dass er kurz vor Rennende HRC-Pilot Ruben Fernandez und damit das Podium in Reichweite hatte, doch ein Horrorsturz beendete seine Ambitionen.

Seewer erwischte den Absprung zu einem weiten Table nicht richtig. Er kam mit dem Vorder- und dem Hinterrad offenbar in zwei unterschiedliche Spurrinnen, bekam einen Schlag gegen das Hinterrad und wurde in der Luft von seinem Bike katapultiert. Seewer schlug ohne Bike am Landehang ein. Seine Werks-Yamaha überschlug sich mehrfach wild am Boden, traf ihn aber zum Glück nicht. Seewer konnte zwar sofort aufstehen und zu seinem total verbogenen Bike rennen, doch am Streckenrand brach er zusammen und konnte das Rennen nicht beenden. Zur Zeit wird Seewer im Medical Center untersucht. Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Sehr enttäuschend verlief der Saisonauftakt für Rückkehrer Jeffrey Herlings (Red Bull KTM). Der Niederländer belegte im Qualifikationstraining nur P9 mit 2 Sekunden Rückstand zur Spitze (Maxime Renaux). Ins Rennen startete er nicht unter den Top-10 und fiel in den ersten Runden sogar auf P15 zurück. Er fand Schritt für Schritt ins Rennen und kam zum Schluss an die Top-10 heran, doch ohne den Ausfall von Seewer wäre Herlings heute ohne Punkte geblieben. So rettete er auf P10 seinen ersten WM-Punkt in diesem Jahr.

Romain Febvre (Kawasaki) kämpfte sich im Rennen von P8 auf P5 nach vorne und hinterließ ebenfalls einen starken Eindruck – ganz im Gegensatz zu seinem australischen Teamkollegen Mitchell Evans auf P17. Der Schweizer Valentin Guillod hatte auf P9 einen guten Saisonstart.

Jorge Prado startet nach seinem heutigen souveränen Auftritt also von der Pole-Position in die Wertungsläufe am Sonntag. Stark einschätzen kann man neben Guadagnini auch Renaux und Febvre und Clavin Vlaanderen war auf P6 wieder einmal der beste Privatfahrer.

In Villa La Angostura standen 40 Piloten am Startgatter, darunter viele einheimische Fahrer mit einer Wildcard, was allerdings zu einigen heiklen Momenten bei den Überrundungen führte.

MXGP Ergebnis Qualifikationsrennen Neuquen:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS

2. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

3. Maxime Renaux (F), Yamaha

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda

5. Romain Febvre (F), Kawasaki

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

8. Pauls Jonass (LT), Honda

9. Valentin Guillod (CH), Honda

10. Jeffrey Herlings (NL), KTM

11. Brian Bogers (NL), Honda

12. Benoit Paturel (F), Yamaha

13. Ben Watson (GB), Beta

14. Brent van Doninck (B), Honda

15. Alberto Forato (I), KTM

16. Alessandro Lupino (I), Beta

17. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki

...

29. (DNF) Jeremy Seewer (CH), Yamaha

WM-Stand MXGP nach Q1:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 10

2. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 9, (-1)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 8, (-2)

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 7, (-3)

5. Romain Febvre (F), Kawasaki, 6, (-4)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 5, (-5)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4, (-6)

8. Pauls Jonass (LT), Honda, 3, (-7)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 2, (-8)

10. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1, (-9)