Jorge Prado (GASGAS) gewinnt vor Febvre

Der spanische GASGAS Werksfahrer Jorge Prado gewann den ersten Lauf des Saisonauftakts in Villa La Angostura (Argentinien) vor Romain Febvre (Kawasaki) und Maxime Renaux (Yamaha). Jeremy Seewer (Yamaha) stürzte erneut.

Saisonauftakt der MXGP-WM in Villa La Angostura (Argentinien): Die Regenschauer ließen vor dem Start der MXGP-Klasse nach. Polesetter Jorge Prado (GASGAS) gewann den Holeshot, doch schon in der ersten Runde ging HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez in Führung. Prado ließ sich nicht abschütteln und trickste Fernandez in Runde 5 aus, um die Spitze zu übernehmen.

Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer, der gestern im Qualifikationsrennen heftig abgeflogen war, konnte am Sonntag starten und legte im Warm-Up sogar die schnellste Rundenzeit vor. Der Schweizer stürzte aber bereits in der Anfangsphase und musste die Box ansteuern. In den Sturz von Seewer waren auch Calvin Vlaanderen und Brian Bogers verwickelt. Seewer nahm das Rennen nach seinem Boxenstopp wieder auf und kollidierte erneut – diesmal mit einem überrundeten Fahrer. Nach diesem erneuten Crash konnte Seewer nur noch Schadensbegrenzung betreiben und rettete auf P17 seine ersten 4 WM-Punkte der Saison.

Von hinten kam Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux der Spitze immer näher. Zunächst ging er an Pauls Jonass und Romain Febvre vorbei und legte sich bereits Ruben Fernandez auf Rang 2 zurecht, doch er flog in einer Rhythmuspassage ab, stürzte und fiel bis auf P7 zurück. Der Franzose fuhr mit verbogenem Bike und ohne Heck-Kotflügel weiter und überholte scheinbar problemlos Glenn Coldenhoff und Jeffrey Herlings. In dieser Phase des Rennens stürzte auch Ruben Fernandez und fiel von P2 auf Rang 5 zurück. Renaux wurde am Ende Dritter.

Jorge Prado konnte an der Spitze ungefährdet seinen Vorsprung verwalten und gewann den ersten Lauf souverän mit einem Vorsprung von 4,3 Sekunden.

MXGP Ergebnis Lauf 1, Neuquen:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Maxime Renaux (F), Yamaha

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM

5. Ruben Fernandez (ESP), Honda

6. Pauls Jonass (LT), Honda

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

8. Brent van Doninck (B), Honda

9. Alberto Forato (I), KTM

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

11. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

12. Ben Watson (GB), Beta

13. Benoit Paturel (F), Yamaha

14. Valentin Guillod (CH), Honda

15. Alvin Östlund (S), Honda

16. Brian Bogers (NL), Honda

17. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

18. Joaquin Poli (ARG), Kawasaki

19. Hardi Roosiorg (EST), Honda

20. Lars van Berkel (NL), Honda

...

38. Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Mitchell Evans (AUS), Kawasaki