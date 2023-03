Simon Längenfelder (GASGAS): Happy End nach Crash

Simon Längenfelder (Red Bull GASGAS) zeigte in Argentinien eine solide Leistung

Beim Auftakt der Motocross-WM 2023 in Villa La Angostura/Argentinien zeigte Red Bull GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder in den Rennen der MX2-Kategorie nach einem Startcrash eine kämpferische Leistung.

Das erste Aufeinandertreffen der besten MX2-Piloten beim Saisonauftakt in Argentinien sorgte für spannende Rennen und spektakuläre Momente. Schon zu Beginn des ersten MX2-Laufes folgte eine spektakuläre Szene, denn Rookie Lucas Coenen (Husqvarna) stieß mit Simon Längenfelder (GASGAS) zusammen und beide gingen hart zu Boden.

«Im ersten Lauf hatte ich einen guten Start und war vorn. Dann bin ich mit Lucas Coenen zusammengekommen und hatte einen ziemlich harten Sturz. Dabei habe ich mir auch ein wenig weh getan, also etwas an der Schulter und auch am Rücken, aber nichts Schlimmes», erklärte Längenfelder die Situation und fügte hinzu: «Ich bin sofort weitergefahren und war auch gut und schnell unterwegs, aber die Ersten waren dann schon sehr weit weg.»

Wenn man nicht gleich mit den schnellen Fahrern der Spitze mithalten kann, dann ergibt sich ein großes Problem: «Du musst dann alle Linien selbst finden», weist der Wahl-Römer auf den fehlenden Vergleich mit anderen Fahrern hin. Dennoch reichte es am Ende für einen hart erkämpften achten Platz.

Beim zweiten Lauf musste der 18-Jährige der Leistung aus Rennen eins Tribut zollen, aber dieses Mal war das Glück auf seiner Seite: «Im zweiten Lauf war ich durch das erste Rennen fix und fertig, weil ich so hart gepusht habe. Mein Start war nicht der beste, aber irgendwie sind alle immer vor mir gestürzt und ich war dann auf einmal Fünfter, dann mal wieder Sechster und dann wieder Fünfter. Ich bin dann nur noch locker gefahren, weil alles noch ein bisschen geschmerzt hat und ich einfach erschöpft war. Mit Platz 5 bin ich dann aber zufrieden», gab Längenfelder SPEEDWEEK.com exklusiv zu Protokoll.

Da es ab dieser Saison auch Punkte im Qualifikationsrennen gibt, addieren sich zu den 13 Punkten für Rang 8 aus Lauf eins und den 16 Punkten für Rang 5 aus Lauf zwei noch acht Punkte für den dritten Platz vom Samstag dazu. Somit kommt Längenfelder zwar im GP-Klassement nur auf Rang sieben, belegt aber in der WM-Tabelle hinter Geerts (Yamaha), Adamo (KTM) und Benistant (Yamaha) mit 37 Punkten den vierten Platz.