Ruben Fernandez (HRC) gewinnt Argentinien-Grand-Prix

Mit einem 5-1-Ergebnis holte der spanische HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez den ersten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere. Jorge Prado (GASGAS) hat die WM-Führung übernommen und Jeffrey Herlings (KTM) erreichte das Podium.

Zweiter MXGP-Lauf in Villa La Angostura (Argentinien): Yamaha-Werksfahrer Glenn Coldenhoff zog den Holeshot zum entscheidenden zweiten Rennen zum Großen Preis von Argentinien. HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez setzte sich noch in der ersten Runde gegen Coldenhoff, Prado und Jonass durch und übernahm die Führung, während Prado schon in der Anfangsphase des Rennens bis auf den 5. Platz zurückfiel.

Jeffrey Herlings (Red Bull KTM), der noch im gestrigen Qualifikationsrennen über P10 nicht hinauskam, verbesserte sich in jeder Session. Nach P4 im ersten Lauf, agierte er im zweiten Lauf wieder von Anfang an in der Spitzengruppe. Zu Beginn des zweiten Laufs setzte er sich gegen Maxime Renaux durch und erreichte Rang 3. In der zweiten Runde schnappte er sich Pauls Jonass und agierte für den Rest des Rennens auf Rang 2 hinter dem überraschend gut aufgelegten Ruben Fernandez. Der Spanier, der bereits im ersten Lauf führte, dann aber nach einem Sturz auf Rang 5 zurückfiel, zeigte im zweiten Lauf Nervenstärke und Konstanz. Er spulte seine Runden wie ein Uhrwerk ab. Mit einem 5-1-Ergebnis gewann er den Großen Preis von Argentinien. Es war der erste MXGP-Grand-Prix-Sieg in der Karriere des Spaniers!

Jorge Prado, der sowohl das Qualifikationsrennen als auch den ersten Lauf gewonnen hatte, haderte mit dem zweiten Lauf. «Die Strecke war am Ende schon sehr zerfurcht und ich fühlte mich nicht mehr so komfortabel», erklärte der Spanier nach dem Rennen. Er beendete den Grand-Prix mit einem 1-6-Ergebnis auf Rang 3, verlässt Argentinien mit 50 WM-Punkten aber als WM-Leader, knapp gefolgt von Ruben Fernandez mit 48 Punkten und Romain Febvre (Kawasaki) mit 44 Punkten. Es ist die erste WM-Führung für Prado in seiner Karriere, nachdem er am Samstag nach dem Sieg im Qualifying Race bereits das 'redplate' des WM-Leaders übernehmen konnte.

Eine erstaunliche Leistung zeigte der Schweizer Jeremy Seewer. Nach seinem brutalen Abflug am Samstag im Qualifikationsrennen stürzte er im ersten Lauf noch zweimal und konnte auf Rang 17 nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Nach dem Start zum zweiten Lauf rangierte der Bülacher auf Rang 10 und kämpfte sich bis zur Hälfte des Rennens bis auf P3 nach vorne. Er überholte Glenn Coldenhoff, Romain Febvre, Brian Bogers und profitierte von einem Crash von Maxime Renaux. Danach setzte er sich gegen Jorge Prado und Pauls Jonass durch und erreichte P3. Am Ende konnte er sogar noch die Lücke zu Jeffrey Herlings auf Rang 2 schließen, kam aber nicht mehr in Schlagdistanz zum Niederländer. Mit Rang 3 im zweiten Lauf beendete Seewer den Argentinien Grand-Prix auf Gesamtrang 7.

Seewers Teamkollege Glenn Coldenhoff stürzte nach der Hälfte des Rennens, als er den Absprung eines Tables nicht erwischte. Coldenhoff sprang zu kurz und flog heftig über den Lenker ab. Der Yamaha-Werksfahrer aus den Niederlanden konnte danach nur noch Schadensbegrenzung betreiben und kam auf Rang 14 ins Ziel. In der Gesamtwertung wurde er Zehnter und in der WM rangiert er auf Platz 9.

Die WM kehrt in zwei Wochen aus Südamerika nach Europa zurück, wo am 26. März in Riola Sardo der Große Preis von Sardinien stattfindet.

MXGP Ergebnis Neuquen:

1. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 5-1

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 4-2

3. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 1-6

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-5

5. Pauls Jonass (LT), Honda, 6-4

6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 3-9

7. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 17-3

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 10-8

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 11-10

10. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 7-14

11. Alberto Forato (I), KTM, 9-13

12. Brian Bogers (NL), Honda, 16-7

13. Benoit Paturel (F), Yamaha, 13-11

14. Valentin Guillod (CH), Honda, 14-12

15. Ben Watson (GB), Beta, 12-15

16. Brent van Doninck (B), Honda, 8-36

17. Alvin Östlund (S), Honda, 15-16

18. Hardi Roosiorg (EST), Honda, 19-18

19. Joaquin Poli (ARG), Kawasaki, 18-19

20. Alessandro Lupino (I), Beta, 38-17

WM-Stand MXGP nach Runde 1:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 50

2. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 48, (-2)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 44, (-6)

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 41, (-9)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 40, (-10)

6. Pauls Jonass (LT), Honda, 36, (-14)

7. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 33, (-17)

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 26, (-24)

9. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 25, (-25)

10. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 24, (-26)