Thibault Benistant gewinnt Schweiz-Grand-Prix

Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant gewann mit einem 4-1-Ergebnis den Großen Preis der Schweiz in Frauenfeld vor Andrea Adamo (KTM) und Kay de Wolf (Husqvarna). Jago Geerts (Yamaha) bleibt WM-Leader.

Red Bull KTM Werksfahrer Andrea Adamo gewann den Start zum entscheidenden zweiten MX2-Lauf zum Großen Preis der Schweiz in Frauenfeld vor dem Yamaha-Duo Thibault Benistant und Jago Geerts. In der zweiten Runde platzierte Benistant seinen Angriff auf die Spitze, übernahm die Führung und kontrollierte das Rennen von der Spitze. Der Franzose gewann am Ende unangefochten den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 4,9 Sekunden und gewann mit einem 4-1-Ergebnis den Grand-Prix. Nach seinem Sieg im Talkessel 2022 war dies der zweite Grand-Prix-Sieg seiner Karriere. Zugleich verbesserte sich der Yamaha-Werksfahrer in der WM-Tabelle von P3 auf P2 und verwies damit Kay de Wolf (Husqvarna) auf Rang 3!

Polesetter und WM-Leader Jago Geerts, der im ersten Lauf gestürzt und zurückgefallen war, kämpfte sich ebenfalls an Adamo vorbei und erreichte P2. Doch auch in diesem Rennen stürzte der Belgier, wenn auch nicht mit so gravierenden Folgen wie im ersten Lauf. Geerts rutschte in der Schikane vor der Boxengasse über das Vorderrad aus und machte den Weg frei für Red Bull KTM Werksfahrer Andrea Adamo, der mit Rang 2 auf P2 in der Tageswertung errang. Geerts wurde Dritter im zweiten Lauf und verfehlte mit einem 7-3-Ergebnis das Podium in Frauenfeld. Die WM-Führung konnte der Belgier trotzdem verteidigen, auch wenn sich sein Vorsprung von 29 auf 20 Punkte verkürzte.

Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf hatte wie der Laufsieger von Moto-1, Roan van de Moosdijk, keinen guten Start und musste sich im Rennen erst gegen Liam Everts (Red Bull KTM) durchsetzen. Erst in der letzten Runde konnte de Wolf Simon Längenfelder (GASGAS) überholen, der mit zwei 5. Plätzen den Tag auf P6 beendete. In der WM-Tabelle fiel Längenfelder damit von P5 auf P6 zurück.

Jan Krug (Husqvarna) verfehlte bei seinem ersten MX2-Grand-Prix die Punkteränge knapp.

Ergebnis MX2, Frauenfeld:

1. Thibault Benistant (F), Yamaha, 4-1

2. Andrea Adamo (I), KTM, 3-2

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 2-4

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 1-9

5. Jago Geerts (B), Yamaha, 7-3

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 5-5

7. Liam Everts (B), KTM, 8-6

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 9-7

9. Jan Pancar (SLO), KTM, 10-9

10. Emil Weckmann (FIN), Honda, 12-10

11. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 11-11

12. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 6-16

13. Jack Chambers (USA), Kawasaki,14-12

14. David Braceras (ESP), Kawasaki, 15-13

15. Oriol Oliver (ESP), KTM, 13-15

16. Mikkel Haarup (DK), KTM, 17-14

17. Cornelius Toendel (NOR), KTM, 18-17

18. Yago Martinez (ESP), KTM, 16-19

19. Petr Polak (CZ), Yamaha, 19-18

20. Lorenzo Ciabatti (I), KTM, 21-20



…

22. Jan Krug (D), Husqvarna, 23-21

…

25. Mike Gwerder (CH), KTM, 25-24

WM Stand nach 3 Rennen:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 159

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 139, (-20)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 136, (-23)

4. Andrea Adamo (I), KTM, 131, (-28)

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 112, (-47)

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 111, (-48)

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 94, (-65)

8. Liam Everts (B), KTM, 94, (-65)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 72, (-87)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 66, (-93)