Jorge Prado (GASGAS) gewinnt Lauf 1 in Frauenfeld

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der spanische WM-Leader und Polesetter Jorge Prado (GASGAS) den ersten Lauf der MXGP-Klasse im schweizerischen Frauenfeld. Maximilian Spies erreichte erneut die Punkteränge.

Erster Lauf der MXGP-Klasse im schweizerischen Frauenfeld: Der spanische WM-Leader und Polesetter Jorge Prado (GASGAS) gewann den Holeshot und kontrollierte das Rennen von Anfang an von der Spitze. Hinter dem Spanier ging es gleich in der ersten Runde zur Sache, als Calvin Vlaanderen (Yamaha) einen Sprung außen anging und während des Sprungs von der äußersten linken zur rechten Fahrbahnseite wechselte und die Flugbahn von Jeremy Seewer kreuzte. Seewers Vorderrad touchierte das Heck von Vlaanderens Bike und der Schweizer ging hart zu Boden. Hinter ihm krachten noch Pauls Jonass (Honda), Brent van Doninck und Alberto Forato (KTM) stürzten ebenfalls und Seewer musste das Rennen als Letzter aufnehmen.

Der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre überholte in der Anfangsphase Vlaanderen und kämpfte über mehrere Runden gegen Jeffrey Herlings um Rang 4. Nachdem sich Febvre in Runde 9 gegen 'The Bullet' durchgesetzt hatte, fiel der Niederländer weiter zurück und beendete den ersten Lauf am Ende auf P6.

Valentin Guillod (Honda) zeigte eine fahrerisch und kämpferisch starke Leistung, fuhr von P9 auf P7 nach vorne und wurde nach dem Zwischenfall mit Seewer bester Schweizer.

Jorge Prado fuhr am Ende einem ungefährdeten Sieg entgegen und gewann den ersten Lauf souverän mit einem Vorsprung von 6,3 Sekunden vor Renaux, Febvre und Vlaanderen.

Maximilian Spies (Kosak KTM) startete im Bereich der Top-16 und beendete das mit 40 Teilnehmern durchgeführte Rennen auf P18 und holte damit 3 weitere WM-Punkte. Die anderen deutschen Starter verfehlten die Punkteränge und Noah Ludwig, der bis Runde 13 auf P29 rangierte, fiel aus.

MXGP, Lauf 1 Frauenfeld:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS

2. Maxime Renaux (F), Yamaha

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

5. Ruben Fernandez (ESP), Honda

6. Jeffrey Herlings (NL), KTM

7. Valentin Guillod (CH), Honda

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

9. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

10. Benoit Paturel (F), Yamaha

11. Ben Watson (GB), Beta

12. Alberto Forato (I), KTM

13. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

14. Stephen Rubini (F), Honda

15. Alessandro Lupino (I), Beta

16. Brent van Doninck (B), Honda

17. Alvin Östlund (S), Honda

18. Maximilian Spies (D), KTM

19. Hardi Roosiorg (EST), Honda

20. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

21. Kevin Brumann (CH), Yamaha

…

25. Brian Bogers (NL), Honda

26. Mark Scheu (D), Husqvarna

27. Jacub Teresak (CZ), KTM

28. Pauls Jonass (LAT), Honda

…

37. (DNF) Noah Ludwig (D), KTM

…

...

DNS: Tom Koch (D), KTM