Frauenfeld: Roan van de Moosdijk gewinnt Lauf 1

Nach einem heftigen Sturz von WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) übernahm Husqvarna-Werksfahrer Roan van de Moosdijk den ersten MX2-Lauf im schweizerischen Frauenfeld. Simon Längenfelder wurde Fünfter.

Erster Wertungslauf der MX2-Klasse im schweizerischen Frauenfeld: WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) gewann den Holeshot und führte das Rennen über 14 Runden lang souverän an, doch ein heftiger Sturz warf den Belgier zurück. Geerts landete nach einem Sprung auf dem Vorderrad und überschlug sich heftig. Er selbst flog mehrere Meter weiter als sein Bike. Geerts musste sich nach dem Abflug erst einmal sammeln, bevor er das Rennen fortsetzen konnte. Mit verbogenem Lenker und Bremsgriff musste der WM-Leader einen Gegner nach dem anderen vorbeiziehen lassen und kam am Ende nur auf P7 ins Ziel.

Husqvarna-Werksfahrer Roan van de Moosdijk erbte nach dem Crash von Geerts die Führung und gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 4,5 Sekunden vor seinem Teamkollegen Kay de Wolf, der sich in der letzten Runde noch Andrea Adamo (KTM) schnappte. Es war für van de Moosdijk erst der zweite Laufsieg seiner Karriere!

Polesetter Thibault Benistant (Yamaha) stürzte und wurde am Ende Vierter. Auch Liam Everts (KTM) ging in der Anfangsphase des Rennens zu Boden. Am Ende kollidierte Simon Längenfelder im Zweikampf mit Jago Geerts und stürzte ebenfalls. Später kam der Deutsche an Geerts vorbei und wurde Fünfter.

Jan Krug (Husqvarna) kam bei seinem ersten WM-Einsatz auf P23 ins Ziel.

Ergebnis MX2, Lauf 1, Frauenfeld:

1. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

3. Andrea Adamo (I), KTM

4. Thibault Benistant (F), Yamaha

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS

6. Lucas Coenen (B), Husqvarna

7. Jago Geerts (B), Yamaha

8. Liam Everts (B), KTM

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

10. Jan Pancar (SLO), KTM

11. Rick Elzinga (NL), Yamaha

12. Emil Weckmann (FIN), Honda

13. Oriol Oliver (ESP), KTM

14. Jack Chambers (USA), Kawasaki

15. David Braceras (ESP), Kawasaki

16. Yago Martinez (ESP), KTM

17. Mikkel Haarup (DK), KTM

18. Cornelius Toendel (NOR), KTM

19. Petr Polak (CZ), Yamaha

20. Alexandre Marques (POR), Husqvarna

…

23. Jan Krug (D), Husqvarna

…

25. Mike Gwerder (CH), KTM