Jeffrey Herlings (KTM): «Rekorde wären ein Traum» 09.04.2023 - 18:02 Von Nora Lantschner

© KTM/Ray Archer 100-facher GP-Sieger: Jeffrey Herlings (28)

Am Ruhetag beim «MXGP of Switzerland» blickt Red Bull-KTM-Star Jeffrey Herlings im Interview mit SPEEDWEEK.com auf seine Comeback-Rennen zurück und verrät, was ihm Zahlen und Rekorde bedeuten.