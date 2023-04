Simon Längenfelder (19) klagt: «Wurde aufgehalten»

Nach fünf Jahren GP-Abstinenz ging es für MX2-Red-Bull-GASGAS-Pilot Simon Längenfelder zum ersten Mal in die Schweiz nach Frauenfeld. Am Ostermontag zeigte er zwei spannende Rennen mit super Zweikämpfen.

Im Qualifikationsrennen wurde es für Simon Längenfelder etwas ruppiger als sonst: Durch einen kleinen Umfaller und einen etwas heftigeren Sturz konnte kein besseres Ergebnis als Rang 12 eingefahren werden, aber das stellt den Topstarter in der Regel vor keine allzu große Hürde.

Als am Ostermontag das Startgatter zum ersten Mal fiel, stellte sich ein kleines Problem ein, welches den jungen Bayer etwas irritierte, das er aber instinktiv gut löste. «Ich habe am Start, kurz bevor das Gatter gefallen ist, etwas meine Balance verloren und musste meinen Fuß absetzen. Ich bin aber trotzdem noch gut rausgekommen und gut durch den ersten Anlieger gefahren, obwohl ich keine Ahnung habe, wie ich das gemacht habe.»

Im Anschluss der Startphase kehrte etwas Ordnung ein und es konnte geplanter überholt werden. «Ich war dann etwa Zehnter und konnte gleich ein paar Überholmanöver setzen und war dann etwa Sechster. Dann habe ich noch am Ende Geerts überholt und war Fünfter. Die Strecke war schon echt ausgefahren und hatte viele Rillen. In den Rillen war es zudem auch noch ziemlich hart, das war wirklich nicht einfach. Der Boden war aber super, man hatte immer richtig viel Grip», ergänzte der Regnitzlosauer im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Aufgrund der ausgefahrenen Strecke entschloss sich die Streckenmannschaft für ein paar Einsätze an den heiklen Stellen, damit gutes Racing stattfinden konnte und die Sicherheit der Fahrer gewährleistet war.

Beim zweiten Start glänzte Längenfelder wieder mit seiner Stärke und manövrierte seine GASGAS nahezu perfekt durch die erste Kurve. «Beim zweiten Start bin ich richtig gut aus dem Gate gekommen und wollte wieder in den ersten Anlieger, aber da habe ich schon gesehen, dass da ein anderer reinfahren will. Ich bin dann richtig schön durch die Kurve gedriftet. So konnte ich mich innen halten und war dann erst mal auf der vierten Position.»

Direkt hinter der Spitzengruppe um Andrea Adamo (KTM) und dem Yamaha-Duo Thibault Benistant und Jago Geerts blitzte schon die Nummer 516 auf. Der Wahl-Römer setzte den aktuellen WM-Führenden unter Druck, aber die goldene Linie war nicht zu finden.

«Ich konnte leider keine andere Linie zum Überholen finden, ich habe gewechselt und probiert. Am Ende hatte ich dann leider noch extrem viel Pech mit den Überrundeten. Ich wurde zweimal mit Vollgas aufgehalten, weshalb dann Kay De Wolf an mir vorbeigegangen ist. Das war blöd, aber es ist eben passiert», zeigte sich der Bayer etwas geknickt.

Den GP schloss er mit zwei fünften Plätzen und insgesamt 32 Punkten auf Rang 6 in der Tageswertung ab. Bereits am kommenden Wochenende geht es in die vierte Runde an den Gardasee zum GP nach Pietramurata.

Ergebnis MX2, Frauenfeld:

1. Thibault Benistant (F), Yamaha, 4-1

2. Andrea Adamo (I), KTM, 3-2

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 2-4

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 1-9

5. Jago Geerts (B), Yamaha, 7-3

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 5-5

7. Liam Everts (B), KTM, 8-6

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 9-7

9. Jan Pancar (SLO), KTM, 10-9

10. Emil Weckmann (FIN), Honda, 12-10

11. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 11-11

12. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 6-16

13. Jack Chambers (USA), Kawasaki,14-12

14. David Braceras (ESP), Kawasaki, 15-13

15. Oriol Oliver (ESP), KTM, 13-15

16. Mikkel Haarup (DK), KTM, 17-14

17. Cornelius Toendel (NOR), KTM, 18-17

18. Yago Martinez (ESP), KTM, 16-19

19. Petr Polak (CZ), Yamaha, 19-18

20. Lorenzo Ciabatti (I), KTM, 21-20

WM-Stand nach 3 Events:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 159

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 139, (-20)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 136, (-23)

4. Andrea Adamo (I), KTM, 131, (-28)

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 112, (-47)

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 111, (-48)

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 94, (-65)

8. Liam Everts (B), KTM, 94, (-65)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 72, (-87)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 66, (-93)