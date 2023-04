Mikkel Haarup: Wechsel von Kawasaki auf KTM

Der Däne Mikkel Haarup stieg trotz eines Kawasaki-Vertrags beim britischen Team DRT aus und fuhr bei den MX2-WM-Rennen im Schweizer Frauenfeld erstmals für eine deutsche KTM-Truppe.

Nach seiner starken Saison 2022 galt Mikkel Haarup als einer der Mitfavoriten auf den MX2-Titel in dieser Saison. Doch die anhaltenden technischen Schwierigkeiten bei DRT Racing haben nun das Tischtuch zwischen Teambesitzer Steve Dixon und Haarup endgültig zerschnitten.

Bereits beim Saisonauftakt in Argentinien musste der 21-Jährige einen ganzen Tag pausieren, in Lauf 1 quittierte die Kawa erneut den Dienst, ehe das Team das Bike noch in letzter Minute für Lauf 2 fertigmachen konnte. Der Däne holte mit wenigen Trainingsrunden immerhin noch Rang 6 – und dies nach einer starken Aufholjagd mit einem rasch eingebauten 250er-Leih-Motor des niederländischen F&H-Kawasaki-Teams.

Im tiefen Sand auf Sardinien – für Haarup eigentlich wie gemacht – war der Däne dann gar nicht mehr am Start. Im Hintergrund lief bereits die Suche nach einer Alternative.

Trotz eines gültigen Kawasaki-Deals bei DRT hat der WM-Siebte von 2022 nicht zum Beispiel bei F&H-Kawasaki angedockt, sondern nun bei WZ KTM von Waldemar Zichanowisch Unterschlupf gefunden. Dabei war Haarup in der Entry-List noch mit DRT Kawasaki vermerkt.

DRT-Teamboss Steve Dixon sprach in Frauenfeld in einem Interview in Bezug auf Haarup von einigen Dingen, die man klären musste. Den Platz von Haarup übernahm unterdessen der US-Amerikaner Jack Chambers.

Das WZ-Team kommt aus Sassenburg in Niedersachsen und setzt in der MX2-WM bereits den Schweizer Mike Gwerder sowie den Spanier Oriol Oliver ein.

Auf der KTM 250 SX-F hat Haarup freilich noch Nachholbedarf. Am Samstag fuhr er in Frauenfeld beim ersten Auftritt auf der KTM im Qualifying-Rennen immerhin auf Platz 7. Im ersten Lauf am Ostermontag war er dann nur 17., nachdem er lange auf P11 gelegen war, jedoch nach einem Problem samt Zwischenstopp in der Pitlane zurückgefallen war. Im zweiten Rennen querte er dann als 14. die Ziellinie.

Ergebnis MX2, Frauenfeld:

1. Thibault Benistant (F), Yamaha, 4-1

2. Andrea Adamo (I), KTM, 3-2

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 2-4

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 1-9

5. Jago Geerts (B), Yamaha, 7-3

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 5-5

7. Liam Everts (B), KTM, 8-6

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 9-7

9. Jan Pancar (SLO), KTM, 10-9

10. Emil Weckmann (FIN), Honda, 12-10

11. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 11-11

12. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 6-16

13. Jack Chambers (USA), Kawasaki,14-12

14. David Braceras (ESP), Kawasaki, 15-13

15. Oriol Oliver (ESP), KTM, 13-15

16. Mikkel Haarup (DK), KTM, 17-14

17. Cornelius Toendel (NOR), KTM, 18-17

18. Yago Martinez (ESP), KTM, 16-19

19. Petr Polak (CZ), Yamaha, 19-18

20. Lorenzo Ciabatti (I), KTM, 21-20

WM-Stand nach 3 Events:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 159

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 139, (-20)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 136, (-23)

4. Andrea Adamo (I), KTM, 131, (-28)

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 112, (-47)

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 111, (-48)

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 94, (-65)

8. Liam Everts (B), KTM, 94, (-65)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 72, (-87)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 66, (-93)