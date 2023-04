Maxime Renaux (Yamaha) holt Schweiz-Grand-Prix

Maxime Renaux gewann den Grand Prix of Switzerland in Frauenfeld

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann der französische Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux den Großen Preis der Schweiz in Frauenfeld vor WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) und Romain Febvre (Kawasaki).

Den Start zum entscheidenden zweiten MXGP-Lauf gewann erneut Polesetter und WM-Leader Jorge Prado (GASGAS), der sowohl das Qualifikationsrennen als auch den ersten Lauf mit überzeugenden Leistungen gewonnen hatte. Diesmal aber konnte sich der Spanier nicht vom Feld absetzen, sondern er hatte es mit einem voll motivierten Maxime Renaux (Yamaha) zu tun, der sich nach dem Start sofort gegen Jeffrey Herlings (KTM) durchsetzte und danach die erste sich bietende Gelegenheit nutzte, um Prado von der Spitze zu verdrängen.

Wie im ersten Lauf kam es auch in diesem Rennen zum Duell zwischen Febvre und Herlings, die sich erneut keinen Zentimeter Boden schenkten. Auch diesmal konnte sich der Franzose gegen den Niederländer durchsetzen. Nach der Hälfte des Rennens hatte sich Febvre von Herlings abgesetzt und die Lücke zu Prado und P2 geschlossen. Febvre schlug dem Spanier auf der Außenlinie die Tür zu und ließ danach nichts unversucht, auch seinen Landsmann Maxime Renaux an der Spitze des Feldes einzuholen. Nach einigen Fehlern gab sich Febvre schließlich mit Rang 2 zufrieden, was ihm P3 in der Grand-Prix-Wertung einbrachte.

Maxime Renaux gewann mit seinem Sieg im zweiten Lauf den Großen Preis der Schweiz und markierte damit seinen ersten Grand-Prix-Sieg der laufenden Saison. Jorge Prado wurde mit einem 1-3-Ergebnis Zweiter der Tageswertung, konnte aber seinen Vorsprung in der WM gegenüber Jeffrey Herlings (KTM) von 9 auf 21 Punkte deutlich ausbauen. Maxime Renaux rückte nach seinem Sieg in Frauenfeld in der Tabelle von P4 auf P3 nach vorne, während Febvre auf Rang 4 zurückfiel. Prado bleibt weiterhin der konstanteste Fahrer der Saison. Sein Schwachpunkt ist der zweite Lauf, aber in der WM geht es bekanntlich nicht um Lauf- oder Grand-Prix-Siege, sondern um WM-Zähler.

Jeffrey Herlings (KTM) verfehlte mit einem 6-4-Ergebnis in Frauenfeld das Podium, rangiert aber in der WM-Tabelle trotzdem weiterhin auf Rang 2.

Der Ortrander Maximilian Spies (Kosak KTM) konnte in beiden Rennen von Frauenfeld erneut in die Punkteränge fahren, hat nun bereits 11 WM-Zähler auf seinem Punktekonto und rangiert damit im Bereich der Top-20 der WM-Tabelle.

Lokalmatador Jeremy Seewer (Yamaha), der bei seinem Heimrennen nach seinem unverschuldeten und heftigen Crash im ersten Lauf insgesamt ziemlich viel Pech hatte, erreichte im zweiten Lauf als bester Schweizer immerhin Platz 5. In der Grand-Prix-Wertung beendete der Schweizer Valentin Guillod (Honda) den Tag auf Platz 7 und rangiert damit in der WM-Tabelle auf Rang 12.

Der nächste WM-Lauf findet am kommenden Wochenende in Pietramurata (Italien) statt.

Ergebnis MXGP Frauenfeld:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 2-1

2. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 1-3

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-2

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 6-4

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-7

6. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 5-8

7. Valentin Guillod (CH), Honda, 7-9

8. Alberto Forato (I), KTM, 12-6

9. Ben Watson (GB), Beta, 11-10

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 9-12

11. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 20-5

12. Benoit Paturel (F), Yamaha, 10-15

13. Alessandro Lupino (I), Beta, 15-11

14. Stephen Rubini (F), Honda, 14-13

15. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 8-20

16. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 13-16

17. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 21-14

18. Maximilian Spies (D), KTM, 18-18

19. Alvin Östlund (S), Honda, 17-19

20. Brian Bogers (NL), Honda, 25-16

21. Brent van Doninck (B), Honda, 16-21

…

26. Paul Haberland (D), Husqvarna, 28-24

27. Mark Scheu (D), Husqvarna, 26-25

...

30. Noah Ludwig (D), KTM, 37 (DNF)-28

…

37. Pauls Jonass (LAT), Honda, 40-36

...

DNS: Tom Koch (D), KTM

WM-Stand MXGP nach 3 Läufen:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 155

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 134, (-21)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 131, (-24)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 129, (-26)

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 101, (-54)

6. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 94, (-61)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 90, (-65)

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 79, (-76)

9. Alberto Forato (I), KTM, 76, (-79)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 76, (-79)

11. Pauls Jonass (LT), Honda, 56, (-99)

12. Valentin Guillod (CH), Honda, 54, (-101)



…

20. Tom Koch (D), KTM, 11 (-144)

21. Maximilian Spies (D). KTM, 11, (-144)