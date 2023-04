Simon Längenfelder (GASGAS) gewinnt Flugshow

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder das Qualifikationsrennen zum 4. Lauf der Motocross-WM in Pietramurata (Italien) und rückte in der WM-Tabelle einen Platz nach vorne.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder startete bereits in dieses Rennen von der Pole-Position, nachdem er mit 1:48,2 die schnellste Runde im Zeittraining hinlegte.

Nach dem Start zum MX2-Qualifikationsrennen zog er den Holeshot und kontrollierte das Rennen von der Spitze. Sein erster Verfolger war WM-Leader Jago Geerts, doch der Belgier haderte auch in diesem Rennen wieder mit seiner Fehlerquote: Geerts stürzte in der letzten Runde über das Vorderrad und fiel von P2 auf P4 zurück. Sein Teamkollege Thibault Benistant, der das letzte WM-Event in Frauenfeld gewinnen konnte, erbte den zweiten Platz. Geerts bleibt nach P4 in diesem Rennen weiterhin WM-Leader, doch er hat 2 Punkte seines Vorsprung eingebüßt und führt die Tabelle mit 18 Punkten Vorsprung vor Benistant an.

Sieger Längenfelder kassierte in diesem Rennen 10 WM-Punkte und verbesserte sich damit in der Tabelle von P6 auf P5. «Die Strecke ist im Vergleich zu früher technischer geworden», resümierte der Franke. «Mir macht diese Strecke jetzt richtig Spaß und ich freue mich auf die Rennen am Sonntag.»

Den gewaltigen Dreifachsprung hinter der Boxengasse konnten in diesem Jahr sogar einige MX2-Piloten voll nehmen. Simon Längenfelder, Thibault Benistant und Jago Geerts zeigten schon in der ersten Runde phänomenale Flugmanöver und machten entscheidende Meter gut.

Der Österreicher Marcel Stauffer (KTM) kam in diesem Rennen auf Rang 13 ins Ziel. Der Schweizer Mike Gwerder beendete das Qualifikationsrennen auf Rang 23 und der Deutsche Jan Krug (Husqvarna) qualifizierte sich bei seinem zweiten WM-Auftritt auf Rang 25.

MX2 Qualifikation Trentino:

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS

2. Thibault Benistant (F), Yamaha

3. Andrea Adamo (I), KTM

4. Jago Geerts (B), Yamaha

5. Liam Everts (B), KTM

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha

…

13. Marcel Stauffer (A), KTM

…

23. Mike Gwerder (CH), KTM

24. Lorenzo Ciabatti (I), KTM

25. Jan Krug (D), Husqvarna

WM Stand:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 166

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 148, (-18)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 139, (-27)

4. Andrea Adamo (I), KTM, 139, (-27)

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 121, (-45)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 117, (-49)

7. Liam Everts (B), KTM, 100, (-66)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 96, (-70)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 76, (-90)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 66, (-100)