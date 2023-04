Arco: Romain Febvre (Kawasaki) startet von Pole

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Romain Febvre (Kawasaki) das MXGP-Qualifikationsrennen in Pietramurata vor Maxime Renaux (Yamaha) und Ruben Fernandez (Honda). Jeffrey Herlings (KTM) beendete das Rennen auf P7.

MXGP-Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Trentino in Pietramurata: Frauenfeld-Sieger Maxime Renaux (Yamaha) brannte mit 1:46,5 im Zeittraining die schnellste Rundenzeit in den Boden und startete in das MXGP-Qualifikationsrennen von der Pole-Position. Den Holeshot zog dann allerdings Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre. Erstmals in dieser Saison übernahm nicht der spanische WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) die Führung in einem Qualifikationsrennen. Febvre ließ an der Spitze nichts anbrennen, beging keine Fehler, gewann mit einem beachtlichen Vorsprung von 8 Sekunden und sahnte damit 10-WM-Punkte ab.

WM-Leader Prado startete im Bereich von P6 und konnte sich in der Anfangsphase des Rennens gegen Brent van Doninck (Honda) durchsetzen. Doch auf P5 liegend stürzte der Spanier in Runde 6 über das Vorderrad, fiel auf P10 zurück und konnte sich bis zum Ende nicht weiter verbessern. Auf P10 holte Prado nur einen einzigen WM-Punkt. Sein Vorsprung in der WM-Tabelle wurde damit von 21 auf 16 Punkte eingedampft.

Welche Probleme Jeffrey Herlings (KTM) zur Zeit hat, ist im Moment noch unklar. Klar ist, dass er in Arco schon im Zeittraining mit P10, 1,8 Sekunden hinter Renaux, jenseits seiner normalen Form unterwegs war. Ins Qualifikationsrennen startete er nur auf P12. 'The Bullet' kämpfte sich dann immerhin noch auf P7 nach vorne, doch er holte sich damit nur magere 4 Punkte. Febvre und Renaux strichen an der Spitze die Punkte ein und würfelten die Reihenfolge in der WM-Tabelle gehörig durcheinander: Maxime Renaux (Yamaha) ist neuer Zweiter, Romain Febvre (Kawasaki) Dritter und Herlings fiel heute von P2 auf P4 zurück. Die Punktdifferenz zwischen P2 (Renaux) und P4 (Herlings) beträgt allerdings nur 2 Punkte. In den beiden Wertungsläufen am Sonntag kann also viel passieren.

Jeremy Seewer (Yamaha) startete auf P3, musste aber nach einem kleinen Fehler den gut aufgelegten Ruben Fernandez (Honda) passieren lassen. Valentin Guillod (Honda) zeigte auf P5 erneut eine bemerkenswerte Leistung.

Tom Koch (Kosak KTM) holte zwar auf P14 keine WM-Punkte, aber für die Wertungsläufe können die deutschen Fans zweifellos hoffen. Der österreichische Wildcard-Pilot Michael Sandner (KTM) qualifizierte sich in Arco auf P20.

Henry Jacobi (KTM) war in Arco nicht am Start. Die deutschen Piloten Maximilian Spies (KTM), Mark Scheu (Husqvarna) und Pau Haberland (Husqvarna) schafften die Qualifikation der Wildcard-Piloten und beendeten das Samstagsrennen auf den Rängen 27, 28 und 32. Noah Ludwig (KTM) verpasste die Qualifikation auf P22 knapp. Er kann aber auf einen Reserveeinsatz am Sonntag hoffen.

Sieger Romain Febvre geht als klarer Favorit ins Rennen: «Wir haben in dieser Woche am Bike noch etwas gefunden und damit einen großen Schritt nach vorne gemacht», kommentierte der Franzose seinen Erfolg.

MXGP Qualifying Race:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Maxime Renaux (F), Yamaha

3. Ruben Fernandez (ESP), Honda

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

5. Valentin Guillod (CH), Honda

6. Brent van Doninck (B), Honda

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

9. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

10. Jorge Prado (ESP), GASGAS

…

14. Tom Koch (D), KTM

…

20. Michael Sandner (A), KTM

21. Alvin Östlund (S), Honda

22. Arminas Jasikonis (LTU), GASGAS

23. Kevin Brumann (CH), Yamaha

…

27. Maximilian Spies (D), KTM

28. Mark Scheu (D), Husqvarna

…

32. Paul Haberland (D), Husqvarna

WM-Stand MXGP:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 156

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 140, (-16)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 139, (-17)

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 138, (-18)

5. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 102, (-54)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 101, (-55)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 92, (-64)

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 86, (-70)

9. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 79, (-77)

10. Alberto Forato (I), KTM, 76, (-80)

…

20. Tom Koch (D), KTM, 11 (-145)

21. Maximilian Spies (D). KTM, 11, (-145)