Arco: Jago Geerts (Yamaha) gewinnt MX2 Lauf 1

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) den ersten MX2-Lauf zum Großen Preis von Trentino in Pietramurata. Polesetter Simon Längenfelder (GASGAS) kam nach Problemen auf P9 ins Ziel.

Erster Lauf der MX2-Klasse bei frühlingshaft-sonnigen Bedingungen vor der prächtigen Bergkulisse der Dolomiten: Der deutsche Polesetter Simon Längenfelder erwischte keinen guten Start. Danach unterlief ihm in der ersten Runde ein Fehler, so dass er sich im ersten Lauf vom Ende des Feldes wieder nach vorn arbeiten musste.

Den Holeshot gewann WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) vor seinem Landsmann und Red Bull KTM-Werksfahrer Liam Everts. Everts fuhr in Pietramurata das Rennen seines Lebens und blieb über das gesamte Rennen in Schlagdistanz zum Führenden. In der letzten Runde konnte sein Teamkollege Andrea Adamo unter dem Jubel der italienischen Fans Liam noch abfangen. Adamo war im Bereich von P4 gestartet und hatte sich in Runde 11 gegen Thibault Benistant durchsetzen können. Liam Everts, der bis zur letzten Runde auf P2 gelegen hatte, war zwar im Ziel etwas enttäuscht, aber dennoch markiert P3 in einem WM-Lauf die beste Leistung seiner bisherigen Karriere.

Simon Längenfelder musste sich nach den Problemen zu beginn des Rennens durch das gesamte Feld nach vorne kämpfen und kam am Ende auf Rang 9 ins Ziel. Der Österreicher Marcel Stauffer (KTM) kam auf P14 ins Ziel. Jan Krug (Husqvarna) und Mike Gwerder (KTM) verfehlten auf den Rängen 24 und 25 die Punkteränge.

Ergebnis MX2, Lauf 1, Trentino:

1. Jago Geerts (B), Yamaha

2. Andrea Adamo (I), KTM

3. Liam Everts (B), KTM

4. Thibault Benistant (F), Yamaha

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna

8. Emil Weckman (FIN), Honda

9. Simon Längenfelder (D), GASGAS

10. Mikkel Haarup (DK), KTM

11. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

12. Rick Elzinga (NL), Yamaha

13. Jan Pancar (SLO), KTM

14. Marcel Stauffer (A), KTM

15. Oriol Olivier (E), KTM

16. Isak Gifting (S), GASGAS

17. David Braceras (E), Kawasaki

18. Cornelius Toendel (NOR), KTM

19. Joel Rizzi (GBR), Honda

20. Bobby Bruce (GBR), GASGAS

...

24. Jan Krug (D), Husqvarna

25. Mike Gwerder (CH), KTM