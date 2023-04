Arco: Jorge Prado (GASGAS) geht in Führung

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der spanische WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) den ersten MXGP-Lauf in Pietramurata. Polesetter Febvre, sowie Herlings und Seewer betrieben nach einem Massencrash Schadensbegrenzung.

Erster Lauf der MXGP-Klasse zum Großen Preis von Trentino in Pietramurata (Italien): Die Vorentscheidung fiel bereits in der ersten Kurve nach dem Start, als Polesetter Romain Febvre (Kawasaki), Jeffrey Herlings (KTM), Jeremy Seewer, Brian Bogers und Tom Koch in einen Massencrash verwickelt wurden und zu Boden gingen. Ausgelöst wurde der Domino-Effekt durch Febvre, der in der ersten Linkskehre über das Vorderrad stürzte. Herlings, Seewer und weitere Fahrer konnten nicht ausweichen und flogen über Febvres Kawasaki.

Den Holeshot zog WM-Leader Jorge Prado (GASGAS), der im Qualifikationsrennen am Samstag gestürzt war und sich nur auf P10 qualifizieren konnte. Im Rennen blieb er fehlerfrei. Der Spanier gewann den ersten Lauf souverän mit einem Vorsprung von 12 Sekunden vor Maxime Renaux (Yamaha). Renaux profitierte seinerseits von einem Sturz von HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez, der 16 der 18 Runden auf P2 hinter Prado fuhr. Fernandez stürzte am Ende über das Vorderrad, Renaux konnte vorbeigehen und sich P2 sichern.

Febvre und Herlings mussten sich nach dem Start-Crash mühsam durch das mit 40 Piloten voll gefüllte Fahrerfeld nach vorne kämpfen. Herlings gelang die Aufholjagd besser. Er kam auf Rang 9 ins Ziel. Febvre musste sich mit P12 abfinden. Seewer schaffte es nur bis auf Rang 16. Tom Koch (Kosak KTM) erreichte nach dem Crash in der ersten Kurve auf P19 immerhin noch die Punkteränge. Die anderen deutschen Starter, Maximilian Spies, Mark Scheu und Paul Haberland, verfehlten die Punkteränge.

Ein tolles Rennen zeigte erneut der Schweizer Valentin Guillod (Honda), der nach mehreren Zweikämpfen auf P7 ins Ziel kam. Arminas Jasikonis (GASGAS) holte auf P20 seinen ersten WM-Punkt in der Saison 2023.

Ergebnis Trentino MXGP, Lauf 1:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS

2. Maxime Renaux (F), Yamaha

3. Ruben Fernandez (ESP), Honda

4. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

5. Alberto Forato (I), KTM

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

7. Valentin Guillod (CH), Honda

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

9. Jeffrey Herlings (NL), KTM

10. Benoit Paturel (F), Yamaha

11. Ben Watson (GB), Beta

12. Romain Febvre (F), Kawasaki

13. Alvin Östlund (S), Honda

14. Pierre Goupillon (F), KTM

15. Alessandro Lupino (I), Beta

16. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

17. Adam Sterry (GB), KTM

18. Kevin Brumann (CH), Yamaha

19. Tom Koch (D), KTM

20. Arminas Jasikonis (LTU), GASGAS

21. Michael Sandner (A), KTM

22. Brian Bogers (NL), Honda

…

27. Maximilian Spies (D), KTM

28. Mark Scheu (D), Husqvarna

…

36. (DNF) Paul Haberland (D), Husqvarna