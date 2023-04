Jorge Prado (GASGAS) gewinnt Trentino-Grand-Prix

Mit einem 1-3-Ergebnis holte sich der spanische WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) seinen ersten Grand-Prix-Sieg der laufenden Saison und zog mit 37 WM-Erfolgen mit der schwedischen Motocrosslegende Torsten Hallmann gleich.

Der Start zum zweiten Lauf der MXGP-Klasse in Arco di Trentino verlief diesmal ohne Probleme und Stürze. WM-Leader und Laufsieger von Rennen 1, Jorge Prado (GASGAS), zog erneut den Holeshot vor Romain Febvre (Kawasaki), Maxime Renaux (Yamaha) und Valentin Guillod (Honda). Jeffrey Herlings (KTM) startete im Bereich der Top-10, konnte aber bereits in der ersten Runde mehrere Plätze gutmachen und kam bereits auf P7 aus der ersten Runde. Guillod fiel zu Beginn des Rennens auf P5 zurück nachdem er an einer Auffahrt versehentlich den Leerlauf einlegte und kurzzeitig Traktion verlor.

Jeffrey Herlings wirkte in diesem zweiten Lauf wie ausgewechselt. Er überholte in den ersten Runden Brent van Doninck, Valentin Guillod, Ruben Fernandez sowie in Runde 8 Romain Febvre und befand sich damit schon auf P3. In Runde 11, nach etwas mehr als der Hälfte des Rennens, schlug 'The Bullet' erneut zu und schnappte sich Maxime Renaux und Leader Jorge Prado in einem Zug. «Ich habe mir gesagt, dass ich endlich wieder das Beast rauslassen muss», meinte 'The Bullet' nach dem Rennen. An der Spitze konnte der Niederländer seinen Vorsprung schnell ausbauen und kontrollierte danach das Rennen von der Spitze.

Während Herlings nach der Hälfte des Rennens die Lücke zu Renaux und Prado schloß, verlor Prado seine Leichtigkeit, die ihn sonst auszeichnet. Renaux nutzte diese Gelegenheit und ging ebenfalls am Spanier vorbei. In den letzten Runden konsolidierten sich die vorderen Plätze: Herlings gewann mit einem Vorsprung von 6 Sekunden vor Renaux, Prado und Febvre. Ruben Fernandez, der sich zu Beginn des zweiten Laufs noch auf Podiumskurs befand, stürzte nach der Hälfte des Rennens über das Vorderrad und fiel auf P7 zurück, wodurch er den Tag in der Gesamtwertung nur auf Rang 4 beendete.

Grand-Prix-Sieger wurde Jorge Prado gewann mit einem 1-3-Ergebnis. Sein Sieg in Pietramurata war übrigens sein erster Grand-Prix-Sieg der laufenden Saison. Zugleich war dieser Sieg der 37. WM-Erfolg seiner Karriere. Mit 37 Siegen zog Prado mit der schwedischen Motocross-Legende Torsten Hallmann gleich.

Nach dem Rennen wurde Prado sehr emotional: «Diesen Sieg widme ich meinem Großvater, der eine sehr schwere Zeit durchmacht. Ich wünsche mir, dass er noch einige solcher Tage wie den heutigen erleben kann.»

Jeffrey Herlings verbesserte sich nach seinem Sieg im zweiten Lauf in der WM-Tabelle auf P3. Sein Rückstand zu WM-Leader Prado wuchs aber von 18 auf 26 Punkte an. Maxime Renaux bleibt weiterhin Zweiter der WM-Tabelle und Romain Febvre fiel nach P12 im ersten Lauf und P4 im zweiten von P3 auf P4 zurück. Mattia Guadagnini kam zwar im zweiten Lauf nur auf Rang 10 ins Ziel, aber nach P4 im ersten Rennen verbesserte sich der italienische GASGAS-Werksfahrer auf Rang 8 der WM-Tabelle.

Valentin Guillod (Honda) wurde mit Gesamtrang 8 bester Schweizer, allerdings profitierte er dabei auch vom Pech Seewers im ersten Lauf, der in den Startcrash verwickelt war. Den zweiten Lauf beendete Seewer auf einem soliden 5. Platz und rangiert in der WM-Tabelle nun auf Platz 9.

Der deutsche Kosak-KTM-Pilot Tom Koch kam in beiden Läufen auf P19 ins Ziel und konnte sich damit weitere 4 WM-Punkte gutschreiben lassen. Die anderen deutschen Starter verfehlten die Punkteränge.

Der 5. Grand-Prix der Saison 2023 findet in 2 Wochen in Agueda (Portugal) statt.

Ergebnis MXGP of Trentino:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 1-3

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 2-2

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 9-1

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 3-7

5. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 4-10

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 8-6

7. Romain Febvre (F), Kawasaki, 12-4

8. Valentin Guillod (CH), Honda, 7-11

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 6-12

10. Alberto Forato (I), KTM, 5-15

11. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 16-5

12. Ben Watson (GB), Beta, 11-13

13. Brent van Doninck (B), Honda, 23-8

14. Alessandro Lupino (I), Beta, 15-14

15. Brian Bogers (NL), Honda, 22-9

16. Alvin Östlund (S), Honda, 13-17

17. Benoit Paturel (F), Yamaha, 10-34

18. Pierre Goupillon (F), KTM, 14-18

19. Adam Sterry (GB), KTM, 17-16

20. Tom Koch (D), KTM, 19-19

21. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 18-22

22. Michael Ivanov (BUL), Husqvarna, 29-20

23. Arminas Jasikonis (LTU), GASGAS, 20-21

…

28. Maximilian Spies (D), KTM, 27-27

...

34. Mark Scheu (D), Husqvarna, 28-33 (DNF)

…

37. Paul Haberland (D), Husqvarna, 36 (DNF)- DNS

WM-Stand MXGP nach 4 Events:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 201

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 184, (-17)

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 175, (-26)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 166, (-35)

5. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 136, (-65)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 125, (-76)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 120, (-81)

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 108, (-93)

9. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 107, (-94)

10. Alberto Forato (I), KTM, 98, (-103)

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 84, (-117)

…

20. Tom Koch (D), KTM, 15 (-186)

21. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 11, (-190)

22. Maximilian Spies (D). KTM, 11, (-145)