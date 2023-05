MX2-Sieger Lucas Coenen: «Lauf 2 war unglaublich»

Nestaan Husqvarna-Pilot Lucas Coenen erkämpfte bei seinem siebten Einsatz als Werksfahrer den ersten Laufsieg seiner jungen Karriere. Der Teenager fuhr im zweiten Rennen der MX2-WM in Frankreich einfach perfekt.

Dass die Zwillingsbrüder Lucas und Sacha Coenen Rohdiamanten sind, ist hinlänglich bekannt. Nicht ohne Grund wurden die Teenager von der Pierer Mobility Group in die Werksteams von KTM (Sacha) und Husqvarna (Lucas) befördert.

Während es für den für KTM fahrenden Sacha schleppend läuft, entwickelt sich sein Bruder Lucas bei Husqvarna stabil und stetig nach oben und überraschte beim Frankreich mit seinem ersten Laufsieg.

Die Strecke in Villars-sous-Écot war extrem schwer, anspruchsvoll und jeder Fehler wurde bestraft. Es galt oberste Vorsicht und mehrere Piloten, sowie der aktuelle WM-Führende Jago Geerts (Yamaha), fielen verletzt aus und traten die frühzeitige Heimreise an. «Wir haben eine Menge Stürze gesehen. Es ist eine Schande, dass Jago so gestürzt ist und auch meinen Bruder hat es erwischt. Wegen dieser Stürze konnte er an den Rennen nicht teilnehmen. Ich selbst habe aber die Strecke sehr gemocht, weil sie so technisch war», erklärte der 16-Jährige.

Während sich der Belgier nach einem mittelmäßigen Start im ersten Lauf noch von Position 13 bis auf Position 7 vorkämpfen musste, legte er für den zweiten Durchgang einen ganz besonderen Schalter um. Er zog den Holeshot und fortan ging der Blick nur noch nach vorn. Schnell konnte er vor Lokalmatador Thibault Benistant (Yamaha) eine immer größer werdende Lücke rausfahren und schließlich als Erster die Zielflagge kreuzen. «Der zweite Lauf war einfach unglaublich. Ich wollte es schon vorher so sehr, aber es ist nicht passiert. Wir hatten ein paar Höhen und Tiefen, aber heute haben wir alles zusammengeführt. Ich konnte einfach meine Runden drehen und es endete super gut!», erklärte Lucas im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Besonders emotional wurde es direkt nach der Ziellinie, denn die ganze Familie, inklusive seines verletzten Bruders Sacha, wartete schon auf ihren Lucas. «Endlich haben wir es geschafft! Wir haben alle so hart dafür gearbeitet und dann passiert es schon in der siebten Runde. Es ist eine gute Leistung gewesen, ich wusste, dass ich den Speed habe», jubelte Coenen.

Insgesamt kam Coenen auf starke 39 Punkte, das Podium verpasste er dennoch knapp als Vierter um einen Punkt.

Ergebnis MX2, Villars-sous-Écot:

1. Thibault Benistant (F), Yamaha, 1-2

2. Andrea Adamo (I), KTM, 3-3

3. Liam Everts (B), KTM, 2-4

4. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 7-1

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 4-5

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 5-7

7. Marc-Antoine Rossi (I), KTM, 8-6

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 6-9

9. Ferruccio Zanchi (I), KTM, 11-8

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 16-11

11. Oriol Oliver (E), KTM, 13-14

12. Isak Gifting (S), GASGAS, 10-17

13. Federico Tuani (I), KTM, 15-15

14. Mikkel Haarup (DK), KTM, 9-27

15. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 30-10

16. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 23-12

17. Mike Gwerder (CH), KTM, 20-13

18. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 12-25

19. Petr Polak (CZ), Yamaha, 19-16

20. David Braceras (E), Kawasaki, 14-29

MX2 WM-Stand nach WM-Lauf 7

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 319

2. Andrea Adamo (I), KTM, 318, (-1)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 307, (-12)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 303, (-16)

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 259, (-60)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 254, (-65)

7. Liam Everts (B), KTM, 235, (-84)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 201, (-118)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 196, (-123)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 149, (-185)