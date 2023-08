Simon Längenfelder (GASGAS) gewinnt Lauf 1

Simon Längenfelder gewann den ersten MX2-Lauf in Arnheim

Mit einem überzeugenden Start-Ziel-Sieg gewann der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder den ersten MX2-Lauf zum Großen Preis der Niederlande vor WM-Leader Andrea Adamo und Liam Everts (Beide KTM).

Erster MX2-Lauf zum Großen Preis der Niederlande in Arnheim: Polesetter Lucas Coenen (Husqvarna) stürzte bereits in der ersten Runde und musste vom Ende des Felde eine Aufholjagd starten. Sein Zwillingsbruder Sacha erhielt nach seinem Crash im Qualifikationsrennen am Samstag keine Freigabe für die Rennen und musste auf den Start verzichten.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder gewann den Holeshot. Dies war bereits sein 7. Holeshot in der laufenden Saison. Der Franke kontrollierte das Rennen von der Spitze aus und gewann mit einem Vorsprung von 4 Sekunden vor WM-Leader Andrea Adamo (Red Bull KTM).

Adamo startete auf P2 hinter Längenfelder, wurde aber zunächst von seinem Teamkollegen Liam Everts abgefangen. Everts ging nach der Hälfte des Rennens zu Boden und überließ wiederum Adamo den zweiten Rang. Auch Lokalmatador Rick Elzinga (Yamaha) stürzte am Ende des Rennens und fiel von P4 auf Rang 9 zurück. Jan Pancar (KTM) musste das Rennen in Runde 7 nach einem kapitalen Abflug aufgeben.

Der belgische Yamaha Werksfahrer Jago Geerts startete nach seinem Schlüsselbeinbruch vor 3 Wochen im Bereich von P6 und kämpfte sich im Rennen auf P4 nach vorne.

Der deutsche Sarholz-KTM-Pilot Peter König holte auf P15 weitere 6 WM-Punkte und fuhr damit in Arnheim sein bisher bestes Karriere-Ergebnis ein.

Ergebnis MX2, Lauf 1, Arnheim:

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS

2. Andrea Adamo (I), KTM

3. Liam Everts (B), KTM

4. Jago Geerts (B), Yamaha

5. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

6. Lucas Coenen (B), Husqvarna

7. Camden Mc Lellan (RSA), Honda

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

9. Rick Elzinga (NL), Yamaha

10. Isak Gifting (S), GASGAS

11. Oriol Oliver (E), KTM

12. David Braceras (E), Kawasaki

13. Emil Weckmann (FIN), Honda

14. Scott Smoulders (NL), Honda

15. Peter König (D), KTM

16. Filip Olsson (S), Husqvarna

17. Arvid Lüning (S), GASGAS

18. Boris Blanken (NL), Fantic

19. William Voxen Kleemann (DK), KTM

20. Raf Meuwissen (NL), Yamaha

21. Alessandro Valeri (I), KTM

22. Jan Krug (D), Husqvarna

...

27. (DNF) Jan Pancar (SLO), KTM

DNS: Sacha Coenen (B), KTM