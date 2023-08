Liam Everts (KTM) gewinnt Arnheim-Grand-Prix

In einem spannenden zweiten MX2-Lauf setzten sich die belgischen Sandspezialisten durch. Liam Everts (Red Bull KTM) holte mit einem 3-2-Ergebnis den zweiten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere.

16. Lauf der Motocross-WM in Arnheim: Die Entscheidung über Sieg und Niederlage fiel buchstäblich auf den letzten Metern eines extrem spannenden zweiten Laufs der MX2-Klasse. Der belgische Red Bull KTM Werksfahrer Liam Everts ging zunächst auf der stark gewässerten Sandstrecke in Führung. Polesetter Lucas Coenen (Husqvarna), der in der ersten Runde des ersten Laufs gestürzt war, wollte es in diesem zweiten Lauf besser machen und attackierte Everts von Anfang an. Er übernahm ab der zweiten Rund die Führung. Der belgische Husqvarna-Werksfahrer konnte danach an der Spitze schnell eine Lücke herausfahren und sah wie der sichere Sieger aus, doch es kam anders: In der vierten Runde sprang der 16-jährige Belgier etwas zu weit, verlor die Kontrolle über sein Bike, kam zu tief in eine Bodenwelle und stürzte neben die Strecke. Everts und Horgmo gingen vorbei. Als Coenen sein Rennen fortsetzen konnte, fuhr er anschließend noch beherzter und brauchte nur eine Runde, um Horgmo und Everts erneut zu kassieren. Danach blieb er fehlerfrei und gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 4,5 Sekunden.

Dahinter spielten sich dramatische Szenen ab. Simon Längenfelder (GASGAS), der den ersten Lauf mit einer überzeugenden Leistung gewonnen hatte, startete nur auf P7 ins Rennen und kämpfte sich auf P5 nach vorne, doch nach einem Fehler musste er die Strecke verlassen, so dass Adamo am Deutschen vorbeigehen konnte. «Ich habe in diesem Rennen meinen Flow nicht gefunden», erklärte Längenfelder sein Ergebnis. Mit einem 1-6-Ergebnis stand er dennoch auf dem dritten Podiumsrang. Die beiden anderen deutschen Starter verfehlten im zweiten Lauf die Punkteränge.

Der Kampf um den Grand-Prix-Sieg entbrannte zwischen Jago Geerts und Liam Everts. Geerts war im Bereich der Top-5 gestartet und hatte nach der Hälfte des Rennens P3 erreicht. In den letzten beiden Runden setzte er zur Attacke an. 'Liamski' konnte auf P2 zunächst mehrere Angriffe erfolgreich abwehren, doch Geerts nahm immer wieder viel Schwung auf den Außenlinien mit und ging in der letzten Runde an Everts vorbei. Wäre das Ergebnis so geblieben, so wäre Coenen Grand-Prix-Sieger gewesen. Everts bewies aber enormen Kampfgeist und platzierte noch einen Konter gegen Geerts. Everts kam auf P2 über die Ziellinie und im Ziel hatte 'Liamski' keine Ahnung, dass er mit diesem Überholmanöver seinen zweiten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere gewonnen hatte!

Lucas Coenen hatte ein wechselhaftes Wochenende und war nach seiner Leistung im zweiten Lauf und dem knapp verfehlten Grand-Prix-Sieg etwas enttäuscht. Auch Simon Längenfelder war mit seiner Leistung im zweiten Lauf nicht zufrieden. Längenfelder rangiert mit 8 Punkten Rückstand zu Geerts weiterhin auf P4 und nach der heute gezeigten Leistung von Geerts wird der Kampf um das WM-Podium zwischen Geerts und Längenfelder definitiv spannend bleiben.

Die WM-Tabelle hat sich in Arnheim erneut verändert. Everts konnte seinen Rückstand auf WM-Leader Adamo von 80 auf 72 Punkte verkürzen und Lucas Coenen verbesserte sich von P6 auf P5. Roan van de Moosdijk (Husqvarna) stürzte in der ersten Runde des zweiten Laufs, konnte aber im zweiten Lauf bis auf P8 nach vorne fahren. Er verbesserte sich in der WM-Tabelle von P8 auf P7.

Ergebnis MX2, Arnheim:

1. Liam Everts (B), KTM, 3-2

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 6-1

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS 1-6

4. Jago Geerts (B), Yamaha, 4-3

5. Andrea Adamo (I), KTM, 2-5

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 5-4

7. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 7-7

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 8-8

9. Isak Gifting (S), GASGAS, 10-9

10. Oriol Oliver (E), KTM, 11-10

11. Emil Weckmann (FIN), Honda, 13-11

12. Scott Smoulders (NL), Honda, 14-14

13. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 9-

14. William Voxen Kleemann (DK), KTM, 19-13

15. Jan Pancar (SLO), KTM, 27-12

16. Arvid Lüning (S), GASGAS, 17-16

17. Filip Olsson (S), Husqvarna, 16-17

18. David Braceras (E), Kawasaki, 12-26 (DNF)

19. Taylor Hammal (GB), KTM, 23-15

20. Peter König (D), KTM, 15-28 (DNS)

…

25. Jan Krug (D), Husqvarna, 22-21

...

DNS: Sacha Coenen (B), KTM

MX2 WM-Stand :

1. Andrea Adamo (I), KTM, 705

2. Liam Everts (B), KTM, 633, (-72)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 603, (-102)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 595, (-110)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 511, (-194)

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501, (-204)

7. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 462, (-243)

8. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-243)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 460, (-245)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 325, (-380)