Liam Everts (KTM) nach 4. WM-Rang: Gemischte Gefühle

Red Bull-KTM-Motocrosser Liam Everts musste beim MX2-WM-Finale im britischen Matterley Basin zusehen, wie sich seine Gegner die beiden restlichen Podiumsplätze in der WM-Endabrechnung holten.

Liam Everts beendete seine erste Motocross-WM-Saison in der Klasse MX2 als Werksfahrer des Red Bull-KTM-Teams auf dem guten vierten Rang. Es wäre aber noch mehr möglich gewesen für den Belgier. Simon Längenfelder, Jago Geerts und Everts waren vor dem Finale in Matterely Basin nur durch vier Zähler getrennt, der Kampf um den Vize-Titel somit offen.

Liam Everts fand sich auf der schnellen Piste mit relativ wenigen verschiedenen Spuren jedoch nicht gut zurecht, war in den Trainings nie im Bereich der Top-5. Der 19-Jährige Belgier verlor bereits im Quali-Rennen Punkte auf die Konkurrenten und fuhr am Sonntag auf die Ränge 7 und 5, was zu wenig war um noch in den Kampf um das Podium einzugreifen.

Schuld waren aber eigentlich die Nachwirkungen des bösen Abfluges eine Woche zuvor in Lauf 2 in Maggiora, als Everts den Lenker seines Bikes in den Oberkörper gerammt bekam und der daraus resultierende Nuller. Everts hatte sich dort auch einige schnmerzhafte Prellungen zugezogen.

Somit wurde Matterely zur Mammut-Aufgabe. «Es war generell ein hartes Wochenende für mich», bestätigt der Sohn von Rekord-Champion Stefan Everts (51). «Ich habe mich zwar in jeder Session ein wenig steigern können, was positiv war. Den ersten Lauf nur als Siebter zu beenden hat sich nicht gut angefühlt, da kann man nicht mehr dazu sagen.»

«Es war schön, dass mir im zweiten Lauf dann der Holeshot gelungen ist. Ich konnte einige Runden lang vorne mitkämpfen und bin dann auf Platz 5 angekommen. Ich habe jetzt irgendwie gemischte Gefühle was das Ende von 2023 betrifft. Aber es war in Summe eine großartige Saison mit drei Grand Prix-Siegen und ich war acht Mal auf dem Podium. Ich freue mich jetzt auf das MXoN.»

Beim Motocross der Nationen in Ernee wird Everts übrigens für Belgien in der Open-Klasse mit einer 450er-KTM antreten.

Ergebnis MX2, Matterley Basin, 24. September 2023

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 3-1

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-4

3. Andrea Adamo (I), KTM, 4-3

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 6-2

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 2-6

6. Liam Everts (B), KTM, 7-5

7. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 5-7

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 10-8

9. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 8-13

10. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 13-9

11. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 11-12

12. Jan Pancar (SLO), KTM, 15-10

13. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 9-16

14. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 16-11

15. Oriol Oliver (E), KTM, 12-15

16. Jorgen Matthias Talviku (EST), Husqvarna, 14-14

17. Sacha Coenen (B), KTM, 17-17

18. Taylor Hammal (GB), KTM, 18-18

19. Lorenzo Ciabatti (I), Yamaha, 28-19

20. Emil Weckman (FIN), Honda, 19-DNS

MX2 WM-Endstand 2023 nach 19 Läufen:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 826 Punkte

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 759

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 755

4. Liam Everts (B), KTM, 734

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 577

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 573

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 565

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 560

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 533

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 394