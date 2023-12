Simon Längenfelder (GASGAS): Das ist sein Teamkollege

Der deutsche MX2-Motocross-Star Simon Längenfelder bekommt in der Red Bull-GASGAS-Truppe für die Saison 2024 einen jungen Teamkollegen.

Die neue Motocross-WM-Saison startet am 10. März mit dem argentinischen Grand Prix in Patagonien. MX2-Star Simon Längenfelder (19) will dann ein gehöriges Wort um den WM-Titel mitreden. Der Deutsche holte sich 2023 trotz Verletzungspech acht Laufsiege, verpasste aber drei Events und beendete das Jahr dennoch auf dem dritten Gesamtrang.

Nun ändert sich die Struktur in seiner Red Bull-GASGAS-Truppe der Familie De Carli unter Teammanager Davide De Carli, nachdem der Vertrag mit der Pierer Mobility-Gruppe verlängert worden ist. Simon Längenfelder bekommt – nachdem er 2023 der einzige Fahrer in der MX2-Klasse war – mit dem Franzosen Marc-Antoine Rossi einen Teamkollegen.

Der 17-jährige Rossi absolviert 2024 seine erste volle MX2-WM-Saison und wird wie Längenfelder als Zukunftsaktie gesehen. Der Franzose bestritt 2023 die EMX-Klasse und gewann in Teutschenthal ein Rennen. Beim Heim-GP in Villars in Frankreich schockte Rossi die MX2-WM-Elite per Wildcard mit den Rängen 8 und 6. Rossi heimste 2023 drei EMX-Laufsiege ein und beendete das Jahr auf Platz 7, obwohl er drei Events verpasste.

«Ich bin sehr aufgeregt, dass ich jetzt mit einem Vertrag über mehrere Jahre Teil des Red Bull-GASGAS-Teams sein kann», bestätigte Rossi. «Für mich wird ein Traum, dass ich meine Profi-Karriere mit einem Team beginnen kann, dass derartige Erfolge vorweisen kann. Ich kann es nicht erwarten, bis die Saison startet.»

Interessant: Rossi übernimmt quasi die Startnummer 28 seines Landsmannes Tom Vialle, der Ende der Saison 2022 in die USA gewechselt ist.