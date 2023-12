F&H Kawasaki: Horgmo & Braceras weg, nur 1 MX2-Fahrer

Das niederländische F&H-Kawasaki-Team aus der MX2-Motocross-WM stellt sich nach der Trennung von Horgmo und Braceras für die Saison 2024 komplett neu auf.

Die neue Motocross-WM-Saison startet am 10. März 2024 mit dem Grand Prix von Argentinien in Patagonien. Dort wird in der MX2-Klasse bei Kawasaki einiges neu sein. Die Grünen haben bei der niederländischen Truppe von F&H Kawasaki – der Ex-Mannschaft von Henry Jacobi (27) – beide Fahrer verloren.

Das bisherige F&H-Aushängeschild Kevin Horgmo hat einen Vertrag beim französischen Team von SR Honda Motoblouz unterzeichnet. Der 23-jährige Norweger wird dort an der Seite des Westschweizers Valentin Guillod an den Start rollen. Auch David Braceras (20) wird nicht mehr für F&H antreten. Der talentierte Spanier unterzeichnete einen Deal im neuen Line-up von Fantic Factory für die MX2-WM. Die Italiener wagen mit der Struktur von SM Action den Gang in die MX2-WM-Klasse.

Somit ändert sich in der F&H-Truppe für 2024 einiges. Nun wird erwartet, dass sich F&H mit Trainer-Urgestein Marc de Reuver auf den jungen Franzosen Quentin Prugnieres konzentriert, der 2024 nach zwei starken Jahren in der EMX-Kategorie den Sprung in die MX2-WM machen soll. F&H setzt künftig in der MX2 nur noch einen Fahrer ein, weil die Suche nach einem Topfahrer in dieser Kategorie durch das U23-Alterslimit und die Konkurrenz der vielen Spitzenteams immer schwieriger wird. Der 20-jährige Braceras bekam bei F&H keinen neuen Vertrag, weil seine Leistungen nicht konstant genug waren.

Prugnieres beendete die WM-Saison 2022 auf Rang 5 und kam 2023 nach Verletzungspech auf den sechsten Gesamtrang. Es wird auch erwartet, dass künftig die neuseeländische Damen-Motocross-Dominatorin Courtney Duncan bei F&H im Zelt anzutreffen sein wird. Duncan war bisher in der Struktur von DRT bei Principal Steve Dixon untergebracht.

Bei F&H schraubt und managt seit 2023 auch der ehemalige Yamaha-Werksmechaniker Luigi «Cippa» Rossini, der mit Teamkoordinatorin Nathalie Fase liiert ist und bei Yamaha auch lange Zeit MXGP-Star Jeremy Seewer betreut hat.