Liam Everts (KTM): Hawkstone Park ist fixiert

Red Bull-KTM-Werksfahrer Liam Everts bietet seinen Fans zum Jahreswechsel ein ganz besonderes Andenken an die Saison 2023 und wird in der WM-Vorbereitung 2024 in Hawkstone antreten.

Liam Everts beendete die abgelaufene Saison in der Motocross-WM der Klasse MX2 auf dem vierten Rang. Auf Bronze und Silber fehlten dem 19-jährigen Belgier am Ende nur 21 bzw. 24 Punkte. Everts war in seiner Debüt-Saison im Red Bull-KTM-Werksteam phasenweise sogar Hauptjäger seines Teamkollegen Andrea Adamo (20) im Kampf um die WM-Krone.

Seine treuen Fans will Liam Everts nun besonders belohnen: Der Sohn des zehnfachen Weltmeisters Stefan Everts (51) lobt auf dem Instagram-Kanal @liameverts72_merch ein originales Renn-Trikot aus. Das Red Bull-KTM-Jersey aus dem Hause Alpinestars trägt auch die Unterschrift von Liam. Die Verlosung unter allen Teilnehmern findet am 5. Januar 2024 statt.

Everts nahm sich im Spätherbst nur eine kurze Auszeit. Der Sandspezialist trainierte zuletzt schon wieder auf harten und erdigen Pisten in Südeuropa – dort besitzt die Familie Everts auch ein Haus. In Portugal nahm Vater Stefan unlängst sogar an einem nationalen Hillclimbing-Event teil.

Spannend: Sowohl Liam Everts als auch sein Teamkollege und MX2-Weltmeister Andrea Adamo werden beim britischen Pre-Season-Klassiker in Hawkstone Park am 25. Februar 2024 am Start sein. Ebenfalls bereits bestätigt ist die Teilnahme von Team-Superstar Jeffrey Herlings. Die Liste ist aber noch länger und umfasst unter anderen Kawasaki-Ass Romain Febvre, die Fantic-MXGP-Werksfahrer Glenn Coldenhoff und Roan van den Moosdijk und den Deutschen Henry Jacobi (KTM Sarholz).

Die neue Motocross-WM-Saison startet am 10. März in Argentinien mit dem Grand Prix von Patagonien auf der spektakulären Piste von Villa la Angostura. Der Deutschland-GP findet am 2. Juni im Talkessel von Teutschenthal statt.