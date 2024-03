Simon Längenfelder (GASGAS) gewinnt MX2 Lauf 1

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder gewann in Argentinien den ersten MX2-Lauf vor Kay de Wolf (Husqvarna) und Thibault Benistant (Yamaha) nachdem Polesetter Lucas Coenen in Führung liegend stürzte.

Erster Lauf der MX2 Klasse, Grand-Prix of Patagonia in Villa La Angostura (Argentinien): Red Bull KTM Werksfahrer Sacha Coenen zog den Holeshot, doch noch in der ersten Runde übernahm Marc-Antoine Rossi die Führung. Der französische Neuzugang im GASGAS-Werksteam musste sich zu Rennbeginn gegen Polesetter Lucas Coenen (Husqvarna) behaupten. Coenen ging an Rossi vorbei in Führung, doch er stürzte bei hoher Geschwindigkeit über das Vorderrad und musste das Rennen angeschlagen aufgeben. Der belgische Husqvarna-Werksfahrer schien sich eine Schulterverletzung zugezogen zu haben. Auch Sacha Coenen stürzte, fiel zurück, konnte aber immerhin das Rennen auf P6 zu Ende fahren.

Bis zur Hälfte des Rennens führte Rossi das Rennen an und an der Spitze bildete sich mit den beiden Franzosen, Rossi und Benistant, Längenfelder und de Wolf ein Quartett an der Spitze. In Runde 14 beging Rossi einen Fehler und stürzte, so dass Längenfelder, der sich zuvor gegen Benistant durchsetzen konnte, die Führung übernehmen konnte. Rossi nahm das Rennen auf rang 3 wieder auf.

Am Ende des Rennens schickte sich Rossi an, die Lücke zu Benistant zu schließen. Doch er wollte zu viel und stürzte, so dass de Wolf vorbeigehen konnte. In der letzten Kurve vor dem Ziel attackierte de Wolf auf der Innenlinie und verdrängte Benistant auf Rang 3.

Simon Längenfelder fuhr ein extrem cleveres Rennen. In der hektischen Anfangsphase hielt er sich zurück und griff erst in der zweiten Rennhälfte richtig an, nachdem seine Kontrahenten wie die Coenen-Brüder teilweise schon gestürzt waren. So fuhr der Deutsche in Argentinien zu seinem 11. Karriere-Laufsieg. «Zu Beginn war es sehr rutschig¬, erklärte Längenfelder. «Man konnte sehr leicht stürzen, aber am Ende wurden die Bedingungen besser.»

Titelverteidiger Andrea Adamo (Red Bull KTM) hatte keinen guten Start und kam nur auf P8 ins Ziel. Das Triumph-Werksteam holte mit Mikkel Haarup auf P5 und Camden Mc Lellan auf P11 die ersten WM-Punkte.

Ergebnis MX2, Lauf 1, Neuquen:

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

3. Thibault Benistant (F), Yamaha

4. Marc-Antoine Rossi (F), GASGAS

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph

6. Sacha Coenen (B), KTM

7. Ferruccio Zanchi (I), Honda

8. Andrea Adamo (I), KTM

9. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha

11. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph

12. Jack Chambers (USA), Kawasaki

13. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

14. Oriol Oliver (E), KTM

15. Hakon Fredriksen (N), KTM

16. Bobby Bruce (GB), Kawasaki

17. Hakon Osterhagen (N), Honda

18. Emil Weckman (FIN), KTM

…

DNF: Lucas Coenen (B), Husqvarna

DNS: Liam Everts (B), KTM