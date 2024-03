Triumph: Beim WM-Debüt direkt aufs Podium

Das WM-Debüt des Triumph-Werksteams verlief nach verhaltenem Start am Samstag am Ende mit dem Podium von Mikkel Haarup überaus erfolgreich. Im zweiten Lauf zog er den Holeshot und absolvierte die ersten Führungsrunden.

Nach dem Samstags-Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Patagonia in Argentinien sah es für das Triumph-Werksteam noch nicht so gut aus.Mikkel Haarup kämpfte in der Anfangsphase zwar im Bereich von Rang 6, doch ein Sturz warf ihn zurück und am Ende ging das neue Team auf den Plätzen 17 (Mc Lellan) und 19 (Haarup) und leer aus.

«Das Qualifikationsrennen lief nicht so gut, aber ich wusste, dass ich den Speed für das Podium hatte», erklärte Haarup später.

Nach Rang 5 im ersten Lauf, zog der Däne im zweiten Lauf den Holeshot und führte das Rennen vier Runden lang an. Das waren die ersten vier Führungsrunden in einem WM-Lauf für die Triumph TF 250-X. Am Ende kam Haarup auf Rang 2 hinter Kay de Wolf (Husqvarna) ins Ziel. Bei ihrem ersten WM-Auftritt erreichte Triumph mit einem 5-2-Ergebnis prompt das Podium.

«Ich habe mich das ganze Wochenende über auf dem Motorrad wohl gefühlt», erklärte Haarup. «Das war auf dieser schwierigen Strecke besonders wichtig. Heute haben wir gezeigt, wozu dieses Motorrad fähig ist und insgesamt bin ich mit meiner Leistung sehr zufrieden. Es war ein wirklich toller Saisonstart! Ein Podium ist perfekt und ein toller Start in die Saison für mich und das ganze Team. Während der Nebensaison haben wir immer weiter getüftelt und was wir heute erreicht haben, ist das Ergebnis harter Arbeit aller Beteiligten.»

Haarups Teamkollege Camden Mc Lellan erreichte mit einem 11-6-Ergebnis in Argentinien Gesamtrang 9.

In der WM-Tabelle rangiert Mikkel Haarup nach dem ersten Grand-Prix der Saison auf Platz 4, Camden Mc Lellan auf P10.

Ergebnis MX2, Neuquen:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 2-1

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-4

3. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 5-2

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 3-7

5. Andrea Adamo (I), KTM, 8-5

6. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 7-8

7. Marc-Antoine Rossi (F), GASGAS, 4-12

8. Sacha Coenen (B), KTM, 6-10

9. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 11-6

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 10-9

WM-Stand nach Event 1:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 56 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 50, (-6)

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 40, (-16)

4. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 38, (-18)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 37 (-19)

6. Marc-Antoine Rossi (I), GASGAS, 32, (-24)

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 30, (-26)

8. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 28, (-28)

9. Sacha Coenen (B), KTM, 28, (-28)

10. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 25, (-31)