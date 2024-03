Jeffrey Herlings (KTM/P8): «Wollte Risiken vermeiden»

Der niederländische Red Bull KTM Werksfahrer trat beim Saisonauftakt in Argentinien etwas kürzer, weil die Strecke in Neuquen mehrere Verletzungsopfer forderte und er sich um Risikominimierung bemühte.

In der Vergangenheit galt 'The Bullet' als unerschrockener Draufgänger. Im Ergebnis warfen ihn zahlreiche teils schwere Verletzungen immer wieder zurück und vermasselten ihm sicher geglaubte WM-Titel.

Beim WM-Auftakt in Argentinien wirkte Herlings wie ausgewechselt. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Niederländer jemals einen Fahrer freiwillig vorbeigelassen hätte, so wie er es im zweiten Lauf mit Maxime Renaux tat. Mit den Plätzen 7 und 8 war Herlings natürlich selbst nicht glücklich, aber seine Taktik bestand in einer klar definierten Risikominimierung. Zur Erinnerung: In Argentinien verletzten sich gleich mehrere MXGP-Fahrer. Neben Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts erwischte es Ruben Fernandez (Unterschenkel), Brent van Doninck (Oberschenkelbruch) und weitere Fahrer.

Herlings weiß: Man kann die WM im ersten Rennen nicht gewinnen, aber man kann sie verlieren. Mit Gesamtrang 8 war er unzufrieden. «Es war ein schreckliches Wochenende. Die Strecke war unberechenbar. Ich habe viele Fahrer auf Tragen gesehen. Deshalb ich bin kein Risiko eingegangen und wollte einfach nur sicher nach Hause kommen. Es liegen noch 57 Läufe vor uns. Trotzdem haben wir noch viel zu tun, um wieder um Podiumsplätze kämpfen zu können», erklärte Herlings nach dem Rennen.

In der WM liegt Herlings mit 22 Punkten Rückstand auf Rang 7, da er das Qualifikationsrennen am Samstag auf Rang 6 beendet hat. «Wir fahren jetzt nach Hause und werden uns neu aufstellen, um beim nächsten Rennen besser zu werden.»

Ergebnis MXGP Neuquen:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 1-2

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-3

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 5-1

4. Pauls Jonass (LT), Honda, 3-4

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 4-6

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 7-5

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 6-8

8. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 8-7

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 9-9

10. Kevin Horgmo (N), Honda, 12-10

WM-Stand MXGP nach Event 1:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 54 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 51, (-3)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 51, (-3)

4. Pauls Jonass (LT), Honda, 46, (-8)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 39, (-15)

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 34, (-20)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 32, (-22)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 28, (-26)

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 26, (-28)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 26, (-28)