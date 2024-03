Kay de Wolf (Husqvarna) siegt in Argentinien

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann der niederländische Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf den Grand-Prix of Patagonia in Argentinien vor Simon Längenfelder (1-4) und Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup.

Zweiter Lauf der MX2-Klasse, Grand-Prix of Patagonia in Villa La Angostura (Argentinien): Die neue Triumph-Werksmaschine TF 250-X absolvierte zu Beginn des zweiten Laufs ihre ersten Führungsrunden. Nachdem beide Werksfahrer im ersten Lauf für die ersten WM-Punkte für die britische Traditionsmarke gesorgt hatten, zog Mikkel Haarup im zweiten Lauf den ersten Holeshot für Triumph.

Hinter Haarup rangierten zunächst Simon Längenfelder (GASGAS) und Lucas Coenen (Husqvarna). Coenen war im ersten Lauf in Führung liegend ausgefallen und klagte über Probleme wegen eines angeschlagenen Daumens. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, auf Angriff zu setzen und im zweiten Lauf die Führung zu übernehmen.

Kay de Wolf (Husqvarna) startete im Bereich der Top-6, kämpfte sich aber schnell auf Rang 4 nach vorne. Auch Simon Längenfelder zeigte sich angriffslustig und attackierte in der Anfangsphase Leader Haarup. In einer Linkskurve berührte Längenfelders Vorderrad das Hinterrad der Triumph von Haarup, so dass Lucas Coenen die Situation zu seinen Gunsten nutzen und die Führung übernehmen konnte. In der Folge sah Lucas Coenen trotz eines Fehlers wie der sichere Laufsieger aus, doch in der letzten Runde, nur wenige hundert Meter vor dem Ziel, stürzte Coenen und warf den Sieg weg.

Kay de Wolf hatte sich zuvor gegen Mikkel Haarup und Simon Längenfelder durchgesetzt und nach dem Sturz seines Teamkollegen den Laufsieg geerbt. Mit einem 2-1-Ergebnis gewann der Niederländer den Grand-Prix of Patagonia und übernahm damit auch die WM-Führung.

Simon Längenfelder, der in diesem Rennen nach einem Fehler von Lucas Coenen 6 Runden lang geführt hatte, fiel am Ende auf Rang 4 zurück und konnte am Ende auch nicht mehr von Coenens späteren Sturz profitieren. Der Deutsche wurde mit einem 1-4-Ergebnis Zweiter der Tageswertung und rangiert in der WM-Tabelle mit 6 Punkten Rückstand auf Rang 2.

Mikkel Haarup wurde mit einem 5-2-Ergebnis Dritter der Gesamtwertung und holte damit im ersten Rennen der Saison gleich das erste Podium für Triumph.

Ergebnis MX2, Neuquen:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 2-1

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-4

3. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 5-2

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 3-7

5. Andrea Adamo (I), KTM, 8-5

6. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 7-8

7. Marc-Antoine Rossi (F), GASGAS, 4-12

8. Sacha Coenen (B), KTM, 6-10

9. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 11-6

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 10-9

11. Lucas Coenen (B), Husqvarna, DNF-3

12. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 12-11

13. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 9-16

14. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 13-14

15. Hakon Fredriksen (N), KTM, 15-15

16. Oriol Oliver (E), KTM, 14-19

…

DNS: Liam Everts (B), KTM

WM-Stand nach Lauf 1:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 56 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 50, (-6)

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 40, (-16)

4. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 38, (-18)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 37 (-19)

6. Marc-Antoine Rossi (I), GASGAS, 32, (-24)

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 30, (-26)

8. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 28, (-28)

9. Sacha Coenen (B), KTM, 28, (-28)

10. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 25, (-31)