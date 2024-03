Jago Geerts (Yamaha): OP-Entscheidung erst in Belgien

Yamahas MXGP-Rookie Jago Geerts muss nach seinem rabenschwarzen WM-Auftakt in Argentinien mit Gipsverband die Heimreise antreten und womöglich noch eine Operation über sich ergehen lassen.

Der Crash von Jago Geerts im Quali-Rennen der MXGP-Kategorie von Villa La Angostura am Samstag hat ein Nachspiel. Der Belgier aus dem Yamaha-Werksteam ging ausgangs von Kurve 1 heftig zu Boden, konnte dem Motorrad eines vor ihm gestürzten Fahrers nicht ausweichen und flog heftig über den Lenker seiner Maschine.

Bei dem Abflug mitten im Pulk verletzte sich der Unglücksrabe gleich an drei Stellen. «Was für ein Start meiner MXGP-Karriere», seufzt der vierfache MX2-Vizeweltmeister. «Ich bin am Samstag nach dem Sturz von der Strecke direkt ins Dr.-Oscar-Arraiz-Krankenhaus in Villa La Angostura gebracht worden. Mein Ellbogen war ausgerenkt und ein Arzt hat ihn mir wieder an die richtige Stelle gebracht. Eine Röntgenuntersuchung hat zudem einen Bruch am Ellbogen und meines Schlüsselbeins ergeben. Mein Chirurg in Belgien wird entscheiden, ob eine Operation notwendig ist.»

So oder so: Geerts wird mehrere Wochen ausfallen, ihm wurde ein Gips angelegt, damit der Ellbogen gestützt ist.



Eine Handgelenksfraktur im Quali-Rennen des französischen Grand Prix in Villars-sous-Écot hatte 2023 dafür gesorgt, dass Geerts trotz starkem Comeback nach wenigen Wochen nicht mehr in den MX2-Titelkampf eingreifen konnte.

Ergebnis MXGP Neuquen:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 1-2

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-3

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 5-1

4. Pauls Jonass (LT), Honda, 3-4

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 4-6

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 7-5

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 6-8

8. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 8-7

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 9-9

10. Kevin Horgmo (N), Honda, 12-10

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 11-11

12. Ben Watson (GB), Beta, 10-12

13. Ivo Monticelli (I), Beta, 13-13

14. Jan Pancar (SLO), KTM, 15-14

15. Isak Gifting (S), Yamaha, 16-15

16. Cornelius Toendel (N), KTM, 14-17

17. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 27-16

...

DNS: Jago Geerts (B), Yamaha

DNS: Ruben Fernandez (E), Honda

DNS: Brent van Doninck (B), Honda

DNS: Alberto Forato (I), Honda

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

WM-Stand MXGP nach Event 1:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 54 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 51, (-3)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 51, (-3)

4. Pauls Jonass (LT), Honda, 46, (-8)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 39, (-15)

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 34, (-20)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 32, (-22)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 28, (-26)

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 26, (-28)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 26, (-28)

…

17. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 5, (-49)