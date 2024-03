Jorge Prado (GASGAS) gewinnt Saisonauftakt

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann der spanische Titelverteidiger Jorge Prado den WM-Saisonauftakt in Neuquen (Argentinien) und übernahm damit auch die Tabellenführung vor Romain Febvre (Kawasaki) und Tim Gajser (Honda).

Zweiter MXGP Lauf Villa La Angostura (Argentinien): Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux zog den Holeshot, doch schon in der ersten Runde wurde er von dem ebenfalls gut gestarteten HRC-Werksfahrer Tim Gajser abgefangen. Renaux nutzte an der Spitzkehre die gefährliche Innenlinie, die an diesem Wochenende einigen Fahrern beider Klassen zum Verhängnis wurde, unter anderem auch Jeffrey Herlings und Tim Gajser im ersten Lauf. Maxime Renaux nahm das Risiko auf sich, tauchte nach dem Sprung mit dem Vorderrad in das tief ausgefahrene Loch, stürzte und fiel auf Rang 15 zurück.

An der Spitze zog Tim Gajser davon zu einem über die Distanz ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Der Sieger des ersten Laufs, GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado, kam bereits auf P2 aus der ersten Runde vor dem erneut gut aufgelegten Pauls Jonass (Honda) und Romain Febvre (Kawasaki). Febvre nahm in den folgenden Runden den Schwung der Außenlinien mit, um sich gegen Jonass durchzusetzen.

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings hatte auf P10 keinen guten Start und erkämpfte sich nach 8 Runden P6. In Runde 14 kam es zu einem ungewohnten Bild, denn 'The Bullet' gab sich gegen den immer näher rückenden Maxime Renaux geschlagen, so dass er nach Sturz und Rang 8 im ersten Lauf das zweite Rennen auf P7 beendete.

Der schweizerische Kawasaki-Werksfahrer Jeremy Seewer beendete den zweiten Lauf auf P5 und wurde mit einem 7-5-Ergebnis Sechster der Grand-Prix-Wertung. Valentin Guillod (Honda) schaffte den Sprung in die Top-10 der Tabelle und Kevin Brumann (Sixtyseven Husqvarna) holte im zweiten Lauf auf P17 seine ersten WM-Punkte.

Tim Gajser gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 10,48 Sekunden vor Jorge Prado und Romain Febvre. Der Titelverteidiger holte mit einem 2-1-Ergebnis den Tagessieg vor Febvre (2-3) und Gajser (5-1). Mit diesem ersten Grand-Prix-Sieg der Saison 2024 übernahm Prado zugleich die Führung in der Weltmeisterschaft. Mit nur 3 Punkten Rückstand rangieren Romain Febvre und Tim Gajser auf den folgenden Plätzen. Jeffrey Herlings handelte sich nach dem ersten Rennen der Saison auf Tabellenrang 7 bereits einen Rückstand von 22 Punkten ein.

Der nächste Grand-Prix findet in zwei Wochen im spanischen Arroyomolinos statt, der erste Heim-Grand-Prix für WM-Leader Jorge Prado.

Ergebnis MXGP Neuquen:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 1-2

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-3

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 5-1

4. Pauls Jonass (LT), Honda, 3-4

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 4-6

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 7-5

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 6-8

8. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 8-7

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 9-9

10. Kevin Horgmo (N), Honda, 12-10

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 11-11

12. Ben Watson (GB), Beta, 10-12

13. Ivo Monticelli (I), Beta, 13-13

14. Jan Pancar (SLO), KTM, 15-14

15. Isak Gifting (S), Yamaha, 16-15

16. Cornelius Toendel (N), KTM, 14-17

17. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 27-16

...

DNS: Jago Geerts (B), Yamaha

DNS: Ruben Fernandez (ESP), Honda

DNS: Brent van Doninck (B), Honda

DNS: Alberto Forato (I), Honda

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

WM-Stand MXGP nach Lauf 1:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 54 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 51, (-3)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 51, (-3)

4. Pauls Jonass (LT), Honda, 46, (-8)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 39, (-15)

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 34, (-20)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 32, (-22)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 28, (-26)

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 26, (-28)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 26, (-28)

…

17. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 5, (-49)